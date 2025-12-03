川普簽署台灣保證實施法案 綠：重要外交勝利

（中央社記者王揚宇台北3日電）美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，對此，民進黨立法院黨團副幹事長沈伯洋今天說，這讓台美更能朝互惠互利的方向邁進，對台灣來說，是外交非常重要的勝利。

川普（Donald Trump）於美東時間12月2日簽署「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，向國會提交報告。

沈伯洋與身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤上午在立法院接受媒體訪問，並就川普正式簽署「台灣保證實施法案」等議題，做相關說明。

廣告 廣告

沈伯洋指出，川普簽署此法案對台灣至關重要，因為在沒有直接邦交關係時，台灣官員、國防、軍官與美國進行交流時，都有一定的紅線。這條紅線，照現在這個法案每5年會重新檢視，然後逐步放寬，讓兩個國家更能朝互利互惠的方向邁進，對台灣來說是外交上非常重要的勝利。

吳思瑤表示，這段時間美方通過的友台法案非常多，更重要的是，讓大家看到挺台灣或是抵禦中國的威權霸凌，都是世界各國支持台灣的「現在進行式」，更是世界各國國會跨黨派的共識。

吳思瑤質疑，既然挺台灣是各國跨黨派的共識，為何台灣內部的在野黨卻不忠誠，阻擋國防預算與強化國安法案，希望台灣國會學學美國國會及其他國會，自我檢視挺自己國家的力道夠不夠。（編輯：萬淑彰）1141203