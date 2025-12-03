川普簽署台灣保證實施法案

美國參眾兩院先前通過《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），白宮2日宣布，總統川普已正式簽署成法。該法案要求國務院定期檢視、更新與台灣交往的相關規範，並永久延長現行要求、找出解除美台互動「自我設限」的契機。這項法案意味著，將打破台美斷交以來，美國外交、軍事、其他官員和台灣官員互動的各種紅線。

「自我設限」（self-imposed restrictions）是指，在美台1979年斷交後，美國國務院內部為美台官員往來設下的紅線，包括禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等五官銜的政治人物到訪華盛頓、美台官員會面地點限制等。

廣告 廣告

對台交往準則 每5年審查1次

在川普首個任期內，時任美國務卿蓬佩奧曾於2021年1月宣布，取消美國政府長期以來對美台官員接觸的限制。雖然拜登政府上任後，美方恢復對台聯繫準則，但仍放寬美國外交官與台灣官員會晤限制，讓雙方互動更具彈性。

2日由川普簽署成法的《台灣保證實施法案》，編號為H.R.1512，由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）於今年2月提出，要求國務院定期檢視、更新與台灣往來相關規範，並且就美台往來仍存在的限制，提出改善計畫。美國現行法律僅要求國務院針對對台交往準則進行「一次性」審查，並向國會提交審查報告。

《台灣保證實施法案》11月18日獲參議院通過時，華格納在X平台發文，強調這項法案強化台美關係，並向大陸發出訊息，「我們堅決反對中國共產黨主導該地區、並將影響力擴及全世界的危險行徑。」

川普在首個任期內也曾簽署生效《2020台灣保證法》，與甫通過的《台灣保證實施法案》相比，兩者主要差別在於檢視次數、報告程序。新版的《台灣保證實施法案》要求國務院，「至少每5年審查1次」對台交往準則，檢討後90天內須向國會提交更新報告，說明如何解除自我設限，並重新發布最新指引給美國行政部門。

川普第二任期 首簽友台法案

美國國會的法案摘要也提及，要求國務院的報告內容，須說明該指引如何納入特定考量，例如國會認為台灣透過自由與公平選舉產生的民選政府，以及說明美方解除對台關係中「自我設限」的可能途徑與計畫。

針對美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》，總統府3日表達誠摯歡迎與感謝。賴清德總統昨透過X平台以英文發文表示，非常感謝川普總統簽署《台灣保證實施法案》，凸顯了美國與台灣合作的重要性。展望未來，我們將與美國在各領域進行更緊密的合作，以確保區域和平穩定與繁榮。

外交部長林佳龍也表示，這代表台美關係向前邁出一大步，對於雙方交往準則，未來可以更完整互動，包括到聯邦機關洽公、或對方到我方的代表處來互動，以及台美關係正常化的進一步發展。林佳龍強調，這是川普政府第二任期第一份生效的友台法案，讓先前質疑台美關係的說法不攻自破。

國台辦抗議 批違反一中原則

在野黨表示，樂見美方任何有助中華民國利益的立法，但也指出該法案許多法條僅具宣示性，實質效益仍未明。

大陸國台辦發言人張晗昨表示，堅決反對美國與「中國台灣地區」任何形式的官方往來，這立場是一貫明確的。美方有關的法案「粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則與中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤訊號」。

她說，大陸對此表示強烈的不滿與堅決的反對，敦促美方恪守台灣議題上所做的嚴肅政治承諾，不與「台灣地區」進行任何形式的官方接觸。