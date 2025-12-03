川普簽署台灣保證實施法 卓榮泰：台美關係成為全球合作模範

美國國會通過「台灣保證實施法案」，行政院長卓榮泰今天接見北美台灣鄉親時表示，未來台美雙方會加強溝通與合作，讓雙方在各領域中，建立成為全球合作模範關係。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國會通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制，美國總統川普2日正式簽署法。對此，行政院長卓榮泰今天接見北美台灣鄉親時表示，未來台美雙方會加強溝通與合作，讓雙方在各領域中，成為全球合作模範關係。

卓榮泰指出，歡迎與感謝美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，未來每5年要檢討雙方高級官員的各種往來指引，這是未來促進雙方關係完整且正常化中，很重要的一環。未來雙方會加強溝通與合作，讓雙方在各領域中，成為全球合作模範關係。不僅是台美間雙邊關係，我國可以踏出這一步，與其他民主理念相近國家，建立更實質的關係。

卓榮泰認為，這當然一方面是基於現在地緣政治及國際情勢，還有中國對外這種軍事野心、霸權主義的囂張。他認為，有很多方面，是因為我國的美國僑社私底下做了很多遊說的工作，尤其是跟國會議員，他要深深地表示感謝。海外的各個台僑、台商，總是在當地各領域、各階層中，都盡了相當大力量，讓政府對政府不能達到的，透過大家發揮實質的效果。

