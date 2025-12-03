川普簽署台灣保證實施法

美國國會通過「台灣保證實施法案」，根據白宮網站資訊，美國總統川普二日將這項法案簽署成法，該法將正式實施。

（路透）

記者康子仁∕綜合報導

美國國會日前通過「台灣保證實施法案」，總統川普二日正式簽署成法，要求國務院定期檢視、更新、改善與台灣往來相關規範。總統賴清德透過社群平台Ｘ標籤川普，並以英文感謝川普，認為此事凸顯美國與台灣合作的重要性，未來將在各領域與美國更加緊密合作，以確保區域的和平、穩定與繁榮。

「台灣保證實施法案」由共和黨聯邦眾議員華格納、已故民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平等人於今年二月共同提出，五月經眾議院無異議通過。聯邦參議院也在十一月通過這項法案，要求國務院尋找機會解除美台交往仍存在的自我限制，並制定具體落實計畫。

從美國與中華民國自一九七九年斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，而「台灣保證實施法案」的核心精神，就在於打破這些限制。

美國會網站指出，美國現行法律要求國務院針對對台交往準則一次性審查，並向國會提交審查報告。根據這項法案，國務院須至少每五年審查一次對台交往準則。檢討後九十天內須向國會提交更新報告，還有重新發布最新指引給美國行政部門。

根據這項法案，國務院提交的評估必須說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題。

十一月美國參議院通過「台灣保證實施法案」時，旅美學者翁履中發文指出，標誌著美台關係獲得進一步的「制度化」保障；價值在於它為雙邊關係打造了一個具備法律效力的「穩定錨」。

在川普第一個總統任期，二０二一年一月，時任美國國務卿蓬佩奧在卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。