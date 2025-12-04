川普簽署台灣保證落實法案、中共批干涉內政 我外交部回應了

2025年12月2日，美國總統川普在白宮一場活動中微笑。路透社



美國總統川普（Donald Trump）近期簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則，研擬解除美台交往之間的限制。中共國台辦與外交部接連開嗆，認為美國干預中國內政。對此，我外交部發言人蕭光偉表示，抹黑美國民主程序，不僅凸顯霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）。對此，中共國台辦與外交部昨（12/3）日連袂批評美國，粗暴干涉中國內政，聲稱台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線，敦促美方慎之又慎處理台灣問題。

蕭光偉表示，針對台美關係及我國主權再度發表不實言論，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

蕭光偉強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流，中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》；中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出「麻煩製造者」的本性。

蕭光偉呼籲，國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

