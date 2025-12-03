川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則

美國白宮於台灣時間3日早上宣布，總統川普已簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），永久延長現行規定，即美國國務院須定期審查並報告其對聯邦機構所發布的與台交往準則。該法案在川普簽署後即正式生效。

根據《台灣保證落實法案》內容，美國國務院除須每2年定期審查相關準則、 至少每5年提交1次評估報告外，也必須確認解除原本與台灣互動時施加的自我限制，包含雙邊外交、軍事等官員互動的種種紅線。

我外交部除對此表達感謝外，也指出該法案旨在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，以確保台美關係持續穩健發展。外交部表示，該法案能在美國國會有限會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持。

彭博社報導，川普簽署該法案時機，正值外界擔憂中國可能對台灣「這座自治島」採取行動之際。報導指出，中國國家主席習近平與川普通話時重申，「實現統一對中國而言是關鍵議題，中國視自治的民主政體台灣為其領土一部分」。

《台灣保證落實法案》是由美國共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerald Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）等人共同提出，並分別在今（2025）年5月與11月經美國眾議院與參議院表決通過。

華格納表示，該立法加強美國與台灣的關係，並表明堅決反對中國共產黨企圖主導該地區，並向全世界擴張影響力的危險行徑。