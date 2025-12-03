川普簽署台灣保證落實法案 林佳龍：台美關係邁進一大步

美國總統川普(Donald Trump)簽署「台灣保證落實法案」(Taiwan Assurance Implementation Act)，外交部長林佳龍今天(3日)在立法院受訪時表示誠摯歡迎，認為此舉將讓雙方能更完整互動，促使台美關係向前邁進一大步，有助雙邊關係正常化的進一步發展。

在美國聯邦眾議院、參議院通過「台灣保證落實法案」後，美國總統川普在美東時間12月2日簽署完成立法。「台灣保證落實法案」的重點之一，是要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展。

外交部長林佳龍表示，這項法案能以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持，外交部將持續在良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係，林佳龍說：『(原音)這對台美關係邁前一大步，對於雙方交往準則，可以彼此更完整地互動，包括到聯邦機關洽公，或到我們代表處來互動，包括台美關係正常化的進一步發展，我們表示肯定跟感謝。』

關於台美關稅談判進度，林佳龍則回應指出，談判進行順利，期待能儘快對外宣布。

至於未來8年要投入新台幣1兆2,500億元經費強化國防所引發的討論，林佳龍表示，軍費提高、兵役延長、不對稱作戰準備、全社會防衛韌性等工作都是國防改革的一部分，編列特別預算代表政府的決心，而全民的支持、更大幅度提升自我防衛能力也都是在展現台灣的決心。