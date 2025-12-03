川普簽署台灣保證落實法案 翁履中：美台關係進一步制度化

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院至少每5年定期檢討對台交往準則，並提出解除不必要、過時限制的具體方案。對此，旅美教授翁履中分析，該法案讓台美關係進一步「制度化」，並強調接下來的美中互動才是關鍵，而台灣必須以更務實的外交判斷，密切觀察這場正在形成中的三方動態。

美國總統川普。（圖／AP）

根據新法規定，美國國務院至少每5年須進行一次審查與台灣往來的指引，檢討後90天內須向國會提交更新報告，並重新發布最新指引給美國行政部門。相較於原來的「台灣保證法」僅要求國務院做一次性檢視，新法的定期審查機制被認為有望鬆綁台美官方互動。

廣告 廣告

對此，翁履中今（3）日在臉書發文表達看法。他提到這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。

從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？

翁履中認為，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱，使挺台不再只是政治宣示，而成為可被制度性操作的選項。

旅美教授翁履中。（圖／翁履中臉書）

對於不那麼重視台灣的政治人物而言，這部法案也設定了一個最低門檻，讓任何一任政府都不能輕易忽略台灣的存在。簡言之，這是一套被固定在美國政策架構中的工具，未來由誰來使用我們尚不可知，但它會持續存在，作為台美關係的重要制度支點。

翁履中指出，這部法案另一個重要效果，來自它在此刻所釋放出的「穩定訊號」。在川普與習近平剛完成通話、整個印太局勢仍在測試彼此底線之際，美國選擇將這項強化台美互動的法案正式簽署，對華府而言可能是一項外交壓力測試，是在提醒北京「台灣議題未被擱置」。

但對台灣社會而言，這是能夠提升信心的訊號：即便美中正在對話、即便川普偏好以交易處理外交，美方仍願意在制度面替台灣保留進可攻、退可守的政策空間。

川普與大陸國家主席習近平。（圖／AP）

不過，翁履中也強調，制度上的門被打開，並不等於華府會立刻跨出去。川普政府未來是否會真正運用這些工具，仍取決於白宮在處理美中關係時的利益盤算。

最後翁履中總結，《台灣保證實施法案》為美國政治人物提供了更具制度化的挺台工具，對台灣也具有士氣與制度層面的雙重加分。然而，法案本身只是開啟可能性的門，真正決定這扇門是否會被推開的，是北京的反應與華府的後續選擇。接下來的美中互動才是關鍵，而台灣必須以更務實的外交判斷，密切觀察這場正在形成中的三方動態。

延伸閱讀

持續拉鋸！宏都拉斯總統大選中間派反超車 川普疑「動手腳」

你累了嗎？川普被目擊開會打瞌睡 部會輪番頌揚卻「沒反應」

川普簽台灣保證落實法案 國台辦喊「堅決反對」：粗暴干涉內政