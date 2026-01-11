川普簽署命令進「國家緊急狀態」 為阻法院扣委國石油收益

美國總統川普於當地時間9日簽署行政命令，宣布國家緊急狀態，目的是阻止法院扣押存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益。該命令指出，這些存放在外國政府存款基金中的收益「僅為主權目的而持有」，任何法院試圖扣押這些資金的行為，都將「實質損害美國的國家安全和外交政策」。

美國總統川普。 （圖／《路透社》）

據《CNBC》與《Axios》報導，該行政命令將這些資金定義為委內瑞拉政府的主權財產，由美國為政府和外交目的託管，並非私人索賠的標的資產。命令中強調，任何針對這些資金的司法程序都將干擾「確保委內瑞拉經濟和政治穩定」的努力。白宮將這種穩定與「終結非法移民的危險湧入和非法毒品的氾濫」以及對抗「伊朗和真主黨等惡意行為者」連結在一起。

川普簽署這項命令的時間，距離美軍綁架委內瑞拉領導人馬杜洛及其妻子至紐約近一週。兩人因毒品走私指控遭到起訴，目前均不認罪。

自對委內瑞拉的軍事行動以來，川普表示兩國「正在良好合作」重建委內瑞拉的石油和天然氣基礎設施，並稱美國石油巨頭將在這個南美國家投資至少1000億美元（約3.16兆元新台幣）。白宮高級官員稍早表示，美國計劃「無限期」管理委內瑞拉的石油銷售和收益，涉及金額約25億美元（約790億元新台幣）。

川普9日與石油公司高層舉行會議。達倫·伍茲（左）認為委國目前不適合投資。 （圖／《美聯社》）

川普於9日下午與主要石油業高層會面，試圖促使美國石油公司投資委內瑞拉。然而在該會議中，埃克森美孚執行長達倫·伍茲（Darren Woods）直接告訴川普，委內瑞拉目前「不值得投資」。康菲石油和埃克森美孚在前總統烏戈·查維斯（Hugo Chávez）領導下的委內瑞拉政府將該國石油部門及其他關鍵產業國有化後，已退出委內瑞拉。兩家公司都已提起仲裁案件，要求委內瑞拉賠償數十億美元，以補償被政府徵收的資產。雪佛龍是目前唯一透過川普政府核發的特別許可證在委內瑞拉營運的美國大型石油公司。

川普在命令中引用1977年國際緊急經濟權力法和1976年國家緊急狀態法，作為保護美國帳戶中委內瑞拉石油收益的法律依據。命令明確規定，除非獲得特別許可，否則禁止對這些資金進行「扣押、判決、法令、留置權、執行、扣押或其他司法程序」，且此類程序「應被視為無效」。

