川普簽署命令 美國退出66個國際組織

美國總統川普(Donald Trump)政府將退出66個國際組織，包含聯合國人口機構和建立氣候談判的聯合國條約，進一步退出全球合作。

根據白宮發表在社群媒體上的聲明，川普7日簽署一項行政命令，暫停美國對66個組織、機構和委員會的支持。在此之前，他已經指示政府審查所有美國參與和資助國際組織的情況，包含隸屬於聯合國的機構。

根據美聯社取得的部分名單，其中大多數組織是聯合國的相關機構、委員會和顧問小組，這些組織主要關注氣候、勞工和其他被川普政府歸類為迎合多元性和「覺醒」(woke)倡議的議題。

美國國務院在聲明中指出：「川普政府發現這些機構職權範圍多餘、管理不當、不必要、浪費資源、經營不善、被推進自身議程且與我們利益相悖的行動者挾持，或威脅我國主權、自由和整體繁榮。」

川普決定退出這些旨在促進各國合作來應對全球挑戰的組織，正值他的政府採取軍事行動或發出威脅，使得其盟友和對手感到不安，包含抓捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，並表明有意接管格陵蘭。

川普政府先前已經暫停了對世界衛生組織(WHO)、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)、聯合國人權理事會(UN Human Rights Council)和聯合國教科文組織(UNESCO )等機構的支持，川普政府對於支付聯合國會費採取更靈活的方式，挑選出他們認為符合川普議程的機構，以及不再符合美國利益的機構。

國際危機組織(International Crisis Group)聯合國事務負責人福蒂(Daniel Forti)：「我認為我「我認為我們現在看到的是美國多邊主義方針的成形，那就是『聽我的，不然就走人』」，「這非常明確地表明，美國希望以自己的方式進行國際合作。」

這標誌著美國政府，無論是共和黨還是民主黨，對待聯合國的方式發生了重大轉變，並迫使這個本身就正在進行內部清算的機構，採取一系列人員和計畫削減措施。

許多獨立的非政府機構，其中一些與聯合國合作的組織表示，由於美國政府去年決定大幅削減透過美國國際開發總署(USAID)提供的對外援助，導致許多計畫被迫關閉。

儘管發生如此巨大的轉變，包括川普本人在內的美國官員表示，他們看到了聯合國的潛力，並希望將納稅人的錢用於擴大美國在許多聯合國標準制定機構中的影響力，尤其是在與中國存在競爭的領域，例如國際電信聯盟(International Telecommunications Union)、國際海事組織(International Maritime Organization)和國際勞工組織(International Labor Organization)。

退出「聯合國氣候變遷綱要公約」(UNFCCC)則是川普及其盟友，為疏遠美國與致力於應對氣候變遷的國際組織之間關係而採取的最新舉措。