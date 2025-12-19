川普簽署國防授權法案 含軍援台灣最高10億美元！林佳龍感謝美跨黨派堅定挺台

美國總統川普（Donald Trump）18日簽署明年度《國防授權法案》（NDAA），儘管川普針對法案若干條款提出關切，包括美台建立無人系統及反無人系統能力部署聯合計畫、美國支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）等部分。不過，我國外交部今（19）日下午透過新聞稿轉述，外交部長林佳龍表達誠摯歡迎，外交部也將持續依據國家整體政策，與美國國會及行政部門維持密切溝通。

美國聯邦眾議院10日審議通過兩院協商版2026年度《國防授權法案》後，美國聯邦參議院17日通過法案，川普18日正式簽署，完成立法程序。綜合媒體報導，法案包括為「台灣安全合作倡議」提供最高10億美元（約新台幣315億餘元）資金，並要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫；法案也要求美國戰爭部長辦公室需先提交「台灣安全援助路線圖」，及支持為台灣建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可能性報告，否則只能使用75%的差旅費用。

對此，我國外交部今日下午則發布新聞稿指出，美國2026會計年度《國防授權法案》納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性、深化台美安全及海巡合作，與支持我國國際參與等友台條文，為台美跨領域合作及交流提供法源依據並挹注資源與政策工具，共同促進區域的和平與穩定。

​美國總統川普18日簽署明年度《國防授權法案》（NDAA）。（資料照，美聯社）

林佳龍：由衷感謝美國國會跨黨派堅定支持台灣安全

儘管林佳龍正率團出訪帛琉，外交部轉述，對於川普簽署納入諸多友台條文的NDAA完成立法，林佳龍表達誠摯歡迎，並由衷感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台美安全合作及台灣安全的堅定支持。外交部將持續依據國家整體政策，與美國國會及行政部門維持密切溝通，穩健推動各項友台條文的落實，共同深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的和平、繁榮與穩定。

值得一提的是，據《中央社》報導，川普雖簽署法案卻也發表聲明表示，儘管樂於支持法案關鍵目標，但對其中若干條款提出關切。有些特定條款意圖規定美國對外軍事和外交事務的立場，政府將依總統作為三軍統帥及處理美國對外事務的憲法權限執行；而被點名的條款包括美台建立無人系統及反無人系統能力部署聯合計畫，及美國支持台灣加入IMF的部分。

另一方面，中國外交部發言人郭嘉昆今日於例行記者會中表示，美國2026會計年度《國防授權法案》，「渲染中國威脅，干涉中國內政，損害中國主權、安全、發展利益，中方對此強烈不滿、堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方敦促美方客觀理性看待中國發展和中美關係，同中方相向而行，共同落實好中美元首釜山會晤達成的重要共識，不得實施上述法案涉華消極條款，並消除負面影響。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。」

