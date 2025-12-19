川普簽署國防授權法案 國防部、外交部表感謝！

美國通過友台國防法案，國防部、外交部今表達感謝！ 雙方將務實合作、推動建軍備戰。（本報系資料照片）

有關美國川普總統已於美東時間18日，正式簽署《2026財政年度國防授權法案》（NDAA 2026），相關法條充分展現美國國會及行政部門對臺灣安全的重視與支持。對此，外交部與國防部皆發布聲明回應，感謝美方透過立法作為展現對台美安全合作及台灣安全的堅定支持；國防部也會透過既有安全合作機制，務實推動各項建軍備戰工作。

外交部今日說明，該法納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性、深化台美安全及海巡合作，與支持我國國際參與等友台條文，為台美跨領域合作及交流提供法源依據並挹注資源與政策工具，共同促進區域的和平與穩定。

外交部表示，對於諸多友台條文的簽署立法，部長林佳龍表達誠摯歡迎，並由衷感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為展現對台美安全合作及台灣安全的堅定支持。外交部將持續依據國家整體政策，與美國國會及行政部門維持密切溝通，穩健推動各項友台條文的落實，共同深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的和平、繁榮與穩定。

而國防部也發布聲明表示，針對美國政府以實際行動，通過有助強化國軍防衛作戰能力之友我法案，國防部表達誠摯感謝；將持續依敵情威脅與防衛作戰需求，透過臺美既有安全合作機制，與美方保持必要對話與交流，務實推動各項建軍備戰工作，確保臺海與印太區域的和平穩定。

