川普簽署國防授權法案 國防部：展現對台灣安全支持

川普總統已於美東時間18日，正式簽署由美國參、眾兩院提交的《2026會計年度國防授權法案》（NDAA 2026）。對此，我國國防部、外交部均表達感謝，並認為是對台灣安全的重視與支持。

(圖/中天新聞)

國防部19日表示，美國川普總統已於美東時間12月18日，正式簽署《2026會計年度國防授權法案》，相關法條充分展現美國國會及行政部門對台灣安全的重視與支持。

國防部指出，針對美國政府以實際行動，通過有助強化國軍防衛作戰能力的友我法案，國防部表達誠摯感謝；將持續依敵情威脅與防衛作戰需求，透過台美既有安全合作機制，與美方保持必要的對話與交流，務實推動各項建軍備戰工作，確保台海與印太區域的和平穩定。

川普。(圖/美聯社)

此外，我國外交部也表示，繼美國聯邦眾議院於美東時間12月10日審議通過兩院協商版《2026會計年度國防授權法案》，以及美國聯邦參議院接續於12月17日通過該法案後，川普總統已於12月18日正式簽署該法，完成立法程序。該法納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性、深化台美安全及海巡合作，與支持我國國際參與等友台條文，為台美跨領域合作及交流提供法源依據並挹注資源與政策工具，共同促進區域的和平與穩定。

對於川普總統簽署納入諸多友台條文的NDAA 2026完成立法，外交部長林佳龍表達誠摯歡迎，並由衷感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為展現對台美安全合作及台灣安全的堅定支持。

外交部將持續依據國家整體政策，與美國國會及行政部門維持密切溝通，穩健推動各項友台條文的落實，共同深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的和平、繁榮與穩定。

