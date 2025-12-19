川普簽署大麻管制降至3級 放寬醫療研究限制

美國總統川普於當地時間18日簽署行政命令，將大麻從最嚴格的「第1級管制藥品」分類中，，降為「第3級管制藥品」，以鬆綁相關醫療研究與監管限制。川普表示，此舉能讓大麻醫療研究更容易進行，但並非全面合法化。

川普表示，若使用得當，大麻在醫療應用方面是合法的，降級後能助研究大麻益處、潛在危險與未來治療方式。

自1971年起，美國聯邦政府一直將大麻列為第1級管制藥品，與海洛因、搖頭丸等高濫用性藥物同列；降至第3級管制藥品，則代表被視為成癮性較低、具合法醫療用途，如K他命、合成類固醇、部分常見止痛藥等。

廣告 廣告

路透社報導，美國50州中已有40州允許藥局販售醫用大麻，另有24州開放成年人娛樂性使用，但美國聯邦《管制物質法》仍將任何形式的大麻列為非法物品。《紐約時報》指出，逾40位共和黨議員反對放寬大麻管制，認為大麻仍具濫用風險、缺乏醫療價值證據，且可能誤導青少年以為大麻安全。

根據醫學期刊《美國醫學會雜誌》最新研究，雖然許多人使用大麻緩解疼痛、焦慮及睡眠問題，但15年研究回顧顯示，多數療效缺乏有力證據。

研究指出，近3成醫用大麻使用者出現「大麻使用障礙（CUD）」症狀，即使大麻已影響健康、工作或人際關係，仍難以停止。該研究呼籲，應進行更嚴謹臨床試驗，釐清大麻正確使用方式與劑量，並建議醫師加強對患者的篩檢，以監測潛在的藥物交互作用與風險。