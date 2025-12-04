川普簽署對台法案國台辦批干涉中國內政 外交部批中：霸權心態顯露的麻煩製造者

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

美國總統川普近日簽署《台灣保證落實法案》(Taiwan Assurance Implementation Act)，中國國台辦對此痛批是干涉中國內政，對此，外交部今(12/4)表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，中國無權自行主張一中原則，干預他國與台灣互動，中方行徑不僅凸顯霸權心態，更暴露中國麻煩製造者的本性。

外交部長林佳龍，資料照

川普於美東時間12/2簽署《台灣保證落實法案》，強化2020年《台灣保證法》制度化，新法要求美國國務院從過去的一次性檢視，改為每5年定期檢討對台交往準則，並提出解除不必要、過時限制的具體方案，使台美互動從行政內規轉為法律化，此舉也象徵台美互動邁向正常化。

國台辦發言人張晗昨日表示，堅決反對美國與「中國台灣地區」任何形式的官方往來，美方有關法案，粗暴干涉中國內政，違反一中原則與中美三個聯合公報規定的精神，向台獨勢力發出嚴重的錯誤訊號。

外交部稍早發布聲明回應，有關中國外交部及國台辦，於12/3各自在例行記者會上，針對台美關係及我國主權再度發表不實言論。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

外交部強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

外交部呼籲，國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

