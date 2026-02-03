川普簽署支出法案 結束美聯邦政府部分停擺
（中央社記者侯姿瑩華盛頓3日專電）繼美國聯邦參議院上週通過一系列支出法案，聯邦眾議院今天接棒通過，法案隨後火速送交白宮，由總統川普（Donald Trump）將其簽署成法，結束聯邦政府局部關門長達4天的情況。
由於國會未能在期限前通過2026年預算，美國政府一些部門1月31日起陷入停擺。這次撥款案協商破局，導火線是民主黨對移民執法人員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍擊斃兩名抗議人士感到憤怒，對國土安全部新資金的協商僵持不下。
外媒報導，參議院上月30日深夜通過一項方案，批准5件尚未解決的撥款法案，讓大多數聯邦機構的經費能支應到9月；同時也通過一項為期2週的臨時支出措施，在國會議員繼續協商移民執法政策期間，還能維持國土安全部運作。
眾議院今天以217票對214票，通過參議院所支持的方案。法案隨後送交白宮，由川普簽署成法。
川普下午在白宮橢圓形辦公室表示，很高興簽署撥款法案，「立即讓聯邦政府重啟運作，並為其絕大多數業務提供本財政年度剩餘期間的經費」。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，共和黨和民主黨將在接下來10天內，針對移民暨海關執法局（ICE）在移民突襲行動中如何執行任務的政策調整，力求達成共識。（編輯：洪啓原）1150204
其他人也在看
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
陳嘉宏專欄：賴清德應該從游盈隆人事案裡獲得啟示
游盈隆是美國北卡羅萊納大學的政治學博士，擁有漂亮學歷的他曾經是民進黨重點栽培的青年才俊，與前民進黨主席施明德、陳水扁都有相當深厚的交情。他在2016年原本有意參選新北第一選區立委卻未獲提名，從此與民進黨漸行漸遠，最後甚至退黨。游盈隆後來主持的台灣民意基金會民調被民進黨人視為「不友善民調」，也因為其子任職柯文哲市府，讓游盈隆後來被歸類為白營人馬。意外的是，游盈隆日前被賴清德的行政院提名中選會主委。
國民黨錯了 台灣不是加拿大
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）加拿大最近突然把中國當成了好麻吉。新任總理馬克卡尼（MarkCarney）在一月中訪問中國後...
藍白卡總預算、擋國防還自肥 賴清德籲全民評理「再請託韓國瑜」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。
李貞秀口誤只有中國籍！她：真心話藏不住
[NOWnews今日新聞]立法院展開新會期，民眾黨依黨內兩年條款規定，完成不分區立委輪替作業，今（3）日新任立委完成宣誓就職，其中外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她在受訪時突然口誤「我唯一只有中華人民...
李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄
民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索
不是針對陸配！陸委會主委邱垂正：李貞秀依法要放棄中國國籍
[Newtalk新聞] 陸委會主委邱垂正今天（3日）出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕茶會受訪時表示，恭喜民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，但她必須依照相關法律放棄中華人民共和國國籍；目前仍有1年時間取得證明，一切依法行政，此規定並非針對陸配，而是對所有國家國民一視同仁。 李貞秀為台灣首位陸配立委，1973年生於中國湖南省，1993年來台定居，已居住超過30年。她今天在立法院宣誓就任民眾黨遞補不分區立委（接替張啟楷），並秀出機票、護照及文件，證明曾返回湖南衡南縣及衡陽市公安局申請放棄中國國籍，但遭不受理。她強調熱愛台灣、唯一效忠中華民國。內政部（國籍法主管機關）已函請她依《國籍法》第20條辦理，並提供「退出中華人民共和國國籍申請表」，要求於就職後1年內完成喪失國籍及取得證明，否則可能面臨解職。 邱垂正受訪時詳細說明立場：「中華民國是一個民主法治的國家，我們恭喜並祝福李貞秀委員上任，但她也要依照相關法律來行使職權，同時依照法律去放棄中華人民共和國的國籍。當然，要取得放棄國籍的證明還有一年的時間，一切依法行政，不管是委員還是政府都是依法行政。」 他強調：「雖然說目前去放棄中
藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！
1.5兆國防預算卡關！藍率團赴中國交流 美參議員怒轟：是在玩火
1.25兆元國防特別條例在藍白聯手下10度遭到封殺，同時間，國民黨副主席蕭旭岑又率團赴中與中國智庫交流，規劃進一步接觸行程。藍白的相關舉動不僅在國內引發爭議，也引起美國政界高度關注，美國參議員公開點名批評，指國民黨為了向中國低頭而刪減台灣國防預算，根本是在玩火。
伊朗緊張升溫 傳美國以色列最高將領曾展開會商
就在對伊朗緊張情勢日益升高之際，要求匿名的兩位美國官員今天透露，美國和以色列的最高將領1月30日曾在五角大廈進行會商。
蕭旭岑口出狂言！稱「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回擊了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。
烏俄和平談判露曙光？ 川普：應該會有好消息｜#鏡新聞
俄羅斯克里姆林宮指出，美烏俄三方談判，將從本月4日(2/4)開始，在阿拉伯聯合大公國展開，美國總統川普表示，會有好消息。但和談中最具爭議的條款之一，就是烏東頓巴斯地區應該屬於哪一方，烏俄雙方至今都還在爭奪中。但根據最新民調顯示，超過半數的烏克蘭民眾，不接受割讓頓巴斯，以換取歐美國家的安全保障。
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
黃仁勳才剛去過！「嘉佩樂酒店」違規了 檢出竹笙重金屬超標
農曆春節將至，臺北市衛生局於年前至臺北市賣場、傳統市場、餐飲店、食品行等地點，進行年節食品抽驗，包括花椒、竹笙、菇類等共計181件，其中20件產品不符規定。而輝達執行長黃仁勳剛造訪的北市嘉佩樂酒店也違規，還有上海鄉村、雅苑粵菜港式茶飲，都有產品被檢出重金屬、漂白劑不合格，已令販售場所下架違規產品。
食安快訊》辦年貨要注意 台北市場抽驗「這品項」不合格率最高
隨著農曆春節將至，許多民眾開始前…
德語媒體：習近平的權力布局
《法蘭克福匯報》發表評論稱，隨著軍委副主席張又俠的落馬，習近平已經為21大前的權力布局拉開了序幕，同時也加大了這位最高統治者個人意志主導軍事決策的風險。奧地利《標准報》評論稱，習近平清洗行動的推進，也令中國的未來變得更加難以預測。
問題混充橄欖油查核已無庫存 台東縣政府守護民眾食安
【記者 朱達志／台東 報導】針對近期臺北市政府衛生局配合檢調查獲之「融琦公司混充橄欖油案」，臺東縣衛生局於接獲
新黨聲援李貞秀「為中配權益發聲」 前中配村長促停止政治操作
中配李貞秀今（3日）宣誓就職民眾黨不分區立委，其國籍問題持續引發外界熱議。同為中配的前花蓮村長鄧萬華在立法院前聲援中配權益，並呼籲社會正視相關法制與人權議題，停止政治操作，還給中配真正公平、民主、自由的權利。