川普簽署法案下令公開艾普斯坦檔案 法新社：內部人士憂政府耍花招

美國總統川普（Donald John Trump）簽署了《艾普斯坦檔案透明法案》，下令公開與性犯罪者傑佛瑞·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的政府檔案。這項罕見獲得兩黨支持的法案代表著川普先前反對立場的重大轉變，但國會議員警告，部分內容可能因刪減或持續調查而受限，影響對艾普斯坦人脈網絡的完整揭露。

川普已簽署《艾普斯坦檔案透明法案》。（圖／美聯社）

川普19日晚間在社群媒體上宣布已簽署該法案，但未安排任何媒體曝光活動。川普先前曾與這名已故性犯罪者有來往，過去他向來反對公開相關檔案，但上週末他表示，將確保法案在週二順利通過國會並承諾簽署。

據法新社報導，有內部人士警告，即使總統已簽署法案，政府仍可能透過內容刪減、程序拖延或持續的聯邦調查來阻礙關鍵細節公開。民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在參議院發言時嚴厲警告：「一旦總統簽署法案，他就必須忠實地執行。川普絕不能耍花招，他不能以進行無關緊要的調查為藉口，只公佈一部分，卻故意隱瞞其他理應讓美國公眾看到的文件。」

金融家艾普斯坦多年來活躍於上流社會，與商業巨頭、政治人物、學者和名人建立了密切聯繫，他被指控向這些人販賣女孩和年輕女性進行性交易。川普及其盟友長期以來一直主張有權勢的民主黨人因與艾普斯坦有牽連而受到保護的說法，將此案描繪成權貴階層利用律師、金錢和人脈逃避法律制裁的象徵。

然而，川普本人與艾普斯坦的長期關係引發質疑，外界不禁猜測他對這位臭名昭著人物的了解程度。這場爭議影響已遠超川普的支持者群體，削弱了公眾對美國司法系統的信任，民眾開始懷疑案件中的重要環節被隱瞞或忽視。

根據法律規定，司法部有一個月時間將非機密文件上傳至網路，建立可搜尋的資料庫，內含筆錄、飛行記錄和通訊紀錄，可能揭露不為人知的姓名和關係。

分析人士質疑官員是否會確實遵守規定，或辯稱敏感資料不能公開，因為相關調查仍在進行中。推動眾議院投票的肯塔基州共和黨人馬西（Thomas Massie）告訴美國廣播公司新聞網：「這可能是一個巨大的煙幕彈，這些調查是為了阻止艾普斯坦檔案的公開而孤注一擲的舉動。」

