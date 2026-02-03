川普簽署法案 美國政府結束4天局部停擺

美國總統川普(Donald Trump)3日簽署一項支出法案，結束了為期4天的政府局部停擺。川普表示，「這項法案是美國人民的偉大勝利」。

根據美國眾議院3日下午通過的這項法案，將為聯邦政府大部分部門提供資金直至9月30日，並在同時為國土安全部提供2週的短期資金。隨著民主黨人要求對移民暨海關執法局(ICE)的執法行動採取更多限制，議員們將持續針對ICE的可能改革進行談判。

這次撥款中斷源於協商破局，導火線是民主黨對移民執法探員在明尼阿波利斯市(Minneapolis)開槍擊斃2名抗議人士感到憤怒，導致有關國土安全部新資金的協商陷入僵局。

由於國會未能在午夜期限前通過2026年預算，美國政府在1月31日進入局部停擺狀態。不過，截至目前造成的影響是微乎其微。川普先前已表示，一旦法案送達他的辦公桌上，他就會簽署。