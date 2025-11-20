川普簽署法案 艾普斯坦檔案30天內強制公開
美國總統川普(Donald Trump)19日簽署了一項法案，強制司法部公開已故性犯罪富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案件的檔案，這項艾普斯坦性侵案的倖存者多年來推動公開清算的努力，可能帶來深遠的影響。
在川普改變了過去幾個月以來反對的立場，並表示他會簽署法案後，美國參眾兩院本週以壓倒性的票數通過這項法案。在總統簽署法案後，司法部必須在30天內公布被稱為艾普斯坦檔案的文件。
參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)19日在紐約表示：「這項法案要求總統對美國人民完全透明、徹底坦承和完全誠實。」
舒默補充說，如果他們覺得總統沒有遵守「完全透明」的原則，民主黨準備好採取反擊措施。
川普19日在社群媒體上發文宣布他已簽署這項法案，他寫道：「民主黨利用『艾普斯坦』事件，這個事件他們的影響遠大於共和黨，試圖轉移對我們驚人勝利的注意力。」
兩黨本週在國會的迅速合作，是為回應公眾對公開艾普斯坦檔案日益高漲的呼籲，尤其是艾普斯坦與全球領袖之間關係，包含川普、前總統柯林頓(Bill Clinton)、英國安德魯王子(Prince Andrew)等人。安德魯王子已經因此被撤銷了王室頭銜。
法案的內容？
這項法案強制要求司法部長邦迪(Pam Bondi )公布司法部在針對艾普斯坦與其女友麥克斯威爾(Ghislaine Maxwell)的多次調查中，收集到的幾乎所有資料。麥克斯威爾因為替艾普斯坦誘騙青少女，正在服20年刑期。根據一名審理這起案件的法官，這些資料總計約10萬頁。
這項法案也將強制要求司法部公布所有與艾普斯坦，以及他2019年死於曼哈頓獄中有關的內部通訊紀錄。艾普斯坦在等待性侵和販賣數十名女性的案件審判時死於獄中。
但這項法案豁免了部分案件的檔案。法案起草者規定，司法部可以保留可辨識出受害者身分的個資、兒童性侵害的物件與資訊，以及被政府認為涉及國防與外交政策的機密資訊。
這項法案也將允許司法部保留可能危害正在進行的調查與起訴的資訊。這引發了一些法案支持者的擔憂，認為司法部可能會為了阻止資料公開，而對艾普斯坦檔案中被點名的人展開調查。
今年7月，聯邦調查局(FBI)在一份關於艾普斯坦調查的備忘錄中表示，沒有發現到任何證據可以作為對未被起訴第三方展開調查的依據。但邦迪上週遵照川普的要求，命令一名聯邦檢察官調查艾普斯坦與川普政敵的關係，包前總統克林頓在內。
這項法案也要求司法部在公布檔案後，提出哪些資料被保留和刪減的報告。法案也規定，官員不得「基於使政府官員、公眾人物或外國政要難堪、傷害名譽或政治敏感性等因素」，保留或刪減任何內容。
誰可能被點名？
人們普遍認為，很多人可能在這些歷時十餘年的調查中被點名，也有人擔憂，一些人可能只因為被點名，就被推定為有罪或共謀。
艾普斯坦是一名社交名流，與各國國家元首、政治人物、學者和億萬富豪密切往來。眾議院監督委員會的一項調查上週公佈了艾普斯坦的電子郵件和訊息，已經顯示出他與川普和許多重量級人物之間的關係，以及他們之間的私人通話。
但聯邦檢察官在公開場合和庭審揭露資訊時，會謹慎遵守精心制定的指導方針，這既是為了保護受害者，也是為了維護司法體系的公正性。
眾議院議長強生(Mike Johnson)本週以此為由，對這項法案提出反對意見，認為這項法案可能揭露受害者，以及其他與調查人員聯繫的人士不必要的資訊。
但強生實際上在眾議院並沒有試圖修改這項法案，或投票反對這項法案。
對法案的支持者來說，公開清算調查結果正是他們所希望的。部分艾普斯坦和麥克斯威爾性販運案的受害者一直找尋方法，指認出他們指控的涉案人士，但他們害怕遭到被指控者提起訴訟。
這項法案發起人、共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)說，他希望FBI公布受害者訪談的報告。
這些報告通常包含未經核實的資訊，但馬西說，他決定公布被指控者的名字。他和葛林已提出在眾議院宣讀被指控者的名字，此舉將保護他們的發言不受法律制裁。
馬西說：「我們需要名字。」(編輯：沈鎮江)
