川普簽署綜合撥款法案 編逾14億美元支持台灣防衛
美國總統川普本周稍早簽署一項綜合撥款法案，內容包括撥款10億美元（約新台幣317億元）強化台灣安全合作、編列1.5億美元用於替換提供給台灣的國防物資，以及在「對外軍事融資計畫」項目下，撥付不少於3億美元用於對台援助。美國國務卿應和戰爭部長協調，將交付台灣防衛物資和相關服務列為優先事項。
繼美國國會兩院相繼通過《2026綜合撥款法案》（Consolidated Appropriations Act, 2026）後，川普（Donald Trump）於3日將其簽署成法，結束聯邦政府局部關門長達4天的情況。這項綜合撥款法案包含國防撥款法案和國家安全、國務院及相關計畫撥款法案等5項法案。
根據法案文本，在「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（DSCA）的款項中，應撥出10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），這項款項可動用至2027年9月30日止。
「台灣安全合作倡議」旨在強化台灣自我防衛能力，以提升嚇阻、維持台海和平穩定，並降低對美軍部隊的風險。這與台灣自身的國防投資及美國其他安全援助和安全合作授權相互配合。另外，法案也撥款1.5億美元用於替換及補償提供給台灣的國防物資。
不僅如此，法案文本指出，在「對外軍事融資計畫」（FMF）項下撥付的資金中，不少於3億美元應該用於對台援助。
法案內容還包括在「國家安全投資計畫」（National Security Investment Programs）項下所撥付的資金中，不少於400萬美元應供「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用。這項計畫由美國在台協會（AIT）負責執行。
此外，法案寫道，本法提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何錯誤描繪台灣和由台灣當局管轄之島嶼的領土範圍及其社會、經濟制度的地圖。
台美於2015年簽署備忘錄成立「全球合作暨訓練架構」，旨在提供平台，讓台灣能貢獻國際事務、分享專業，並與理念相近夥伴攜手因應共同關切議題。日本、澳洲和加拿大近年陸續加入成為正式夥伴。
