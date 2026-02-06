川普簽署綜合撥款法案 14億美元挺臺防衛

記者賴名倫／綜合報導

美國聯邦眾議院5日宣布，川普總統已於3日簽署《2026財年綜合撥款法案》，其涵蓋多項國防與國安法案，並將循「臺灣安全合作倡議」、「外國軍事融資」（FMF）等計畫，撥款逾14億美元（約新臺幣443.4億元），協助我國籌獲武器裝備、強化自衛能力。

深化臺美國防與外交合作

根據眾議院公布法案文本，《2026財年綜合撥款法案》涵蓋國務院及相關單位運作，以及國防撥款法案等5大項法案，其中最主要法案之一，是根據去年12月簽署成案的2026財年《國防授權法案》（NDAA），在美國國防安全合作局預算中，為「臺灣安全合作倡議」提供10億美元經費，針對國防領域制定採購裝備與軍事訓練合作計畫，同時在外交議題上提供具體支持，深化臺美的國防與外交領域交流合作。該項目另編列1.5億美元經費，用於替換與補償移交給我國的國防物資與防衛服務項目。

其次，法案文本也在「外國軍事融資」項目中，要求提撥3億美元用於軍援我國，同時要求美國國務卿應和國防部（戰爭部）部長密切協調，優先執行、確保援助防衛物資和相關服務進程。此外，法案也在「國家安全投資計畫」（National Security Investment Programs）項目中，要求提供至少400萬美元用於「全球合作暨訓練架構」（GCTF），藉由持續深化演訓與交流合作、提升作業互通性。

眾議院強調，簽署撥款法案不僅有助確保美國國家安全，也可望為維護全球秩序穩定做出貢獻，彰顯川普政府「以實力求和平」的明確決心。

川普3日簽署《2026財年綜合撥款法案》，明確規範將提撥逾14億美元，協助我國強化防衛。（達志影像／路透社資料照片）

美國政府可望循法案規範的「臺灣安全合作倡議」、「外國軍事融資」項目，向我出售武器裝備、滿足防衛需求。圖為美軍「海馬士」發射車裝填火箭。（取自DVIDS網站）