川普簽署行政命令！制定全國性AI監管標準 限制各州權力

美國總統川普（中）在共和黨籍德州參議員克魯茲（左）以及商務部長盧特尼克（右）的陪同下，簽署了1項人工智能監管框架的行政命令。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間11日簽署1項行政命令，發布1套全國性的人工智慧監管框架，削弱各州自行制定規範的權力。

據《CNBC》報導，行政命令指出，「為了勝利，美國的人工智慧企業必須能在沒有繁瑣監管的情況下自由創新，但過度的州層級監管阻礙了這一必要目標。」

川普政府在「AI和加密貨幣沙皇」薩克斯（David Sacks）的協助下，不斷推動使聯邦規範得以優先於州規範的政策，此舉旨在阻止加州與紐約等大型民主黨主導州，對這個快速成長產業施加更大的控制力。

薩克斯與同為科技投資人兼播客主持人的帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya），在橢圓形辦公室內陪同川普簽署行政命令。共和黨籍德州參議員克魯茲（Ted Cruz）以及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也在場見證。

此舉被視為科技企業的1場勝利，包括曾大力遊說減少其認為過度負擔性監管的OpenAI、Google以及美國私人風險投資公司「安德里森·霍羅維茲」（Andreessen Horowitz，又名a16z）。

人工智慧企業近來紛紛在美國國會大廈附近設立辦公室，並透過1支至少握有1億美元的超級政治行動委員會，展開影響2026年期中選舉的遊說行動。

聯邦標準的支持者主張，全國各地若採用不同規範，將削弱美國在全球人工智慧競爭中的地位。上月曾流出1版行政命令草稿，內容提到應以「單一聯邦標準」取代分散成50個州的「監管拼布」（patchwork）。

共和黨支出法案中原本納入1項禁止各州在10年間監管人工智慧的提案，但在川普7月簽署前遭到刪除。川普的行政命令同時要求司法部長成立「人工智慧訴訟特別工作小組」（AI Litigation Task Force），「其唯一責任將是挑戰各州的人工智慧法律。」

不遵守聯邦規則的州可能面臨資金限制。行政命令指出，自簽署後90天內，商務部長必須明確界定各州在何種條件下仍可獲得「寬頻公平、使用和部署計畫」（Broadband Equity, Access, and Deployment，BEAD）的剩餘資金。該計畫總額425億美元，旨在擴大美國偏鄉地區的高速網路接取。

