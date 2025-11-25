川普簽署行政命令 將穆斯林兄弟會分支機構列為「外國恐怖組織」

美國總統川普 24 日簽署行政命令，要求白宮團隊成員針對埃及、黎巴嫩與約旦的「穆斯林兄弟會」分支機構展開調查，並準備將相關組織列入「外國恐怖組織」清單之中。 圖：翻攝自 @nicksortor X 帳號

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日宣布，準備將「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）分支機構列入「外國恐怖組織」的名單中，並準備對關聯組織實施經濟與旅行方面的制裁，再次成為國際輿論的關注焦點。隨後，川普也在簽署的行政命令中，指控相關組織與哈瑪斯有聯繫、威脅美國公民或美國利益，要求白宮團隊在 30 日內提出調查報告，預計最快將在 45 日內實施制裁。

根據《大紀元時報》報導，川普於當地時間周日（23 日）接受網路媒體《Just the News》專訪時表示，他正準備落實第一任期時推動的進程，將穆斯林兄弟會部分分支機構列入美國「外國恐怖組織」的名單中。川普表示，白宮團隊正在起草最終文件，預計將以「最強而有力的方式」完成針對相關組織的指定。

隨後，英國媒體《BBC》也發布報導稱，當地時間周一（24 日），川普簽署行政命令，要求國務卿盧比歐、財政部長貝森特向司法部長帕姆．邦迪（Pam Bondi）和白宮國家情報總監圖爾西．加巴德（Tulsi Gabbard）進行諮詢，並針對埃及、黎巴嫩與約旦的部分穆斯林兄弟會分支機構展開調查，要求白宮團隊成員在 30 日內提出調查報告。

川普透過行政命令表示，部分穆斯林兄弟會分支機構與哈瑪斯存在聯繫，持續實施破壞地區穩定的活動，對自身地區、美國公民以及美國利益造成巨大的損害。該行政命令進一步指出，在完成調查報告後，如果斷定有針對關聯組織實施制裁的必要，白宮團隊將在 45 日內推出制裁措施。

白宮方面也於周一發布公開聲明，強調川普正帶領團隊共同對抗穆斯林兄弟會跨國網路可能帶來的威脅，「該組織的跨國網路，助長了特定人士在中東地區實施的恐怖主義或破壞穩定行動，對美國及其盟友的利益造成威脅」。

除了白宮團隊外，德州州長格雷格．艾伯特（Greg Abbott）也於上周宣布，將穆斯林兄弟會與美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）列入外國恐怖組織與跨國犯罪組織的清單中，禁止與兩個組織相關的團體或個人在德州購買土地。

另外，共和黨眾議院議員馬里奧．迪亞斯－巴拉特（Mario Diaz-Balart）與民主黨眾議員賈里德．莫斯科維茨（Jared Moskowitz）也曾在今年七月推動《2025 年穆斯林兄弟會恐怖組織指定法案》的跨黨派立法，要求白宮團隊「依法將穆斯林兄弟會列入恐怖組織清單」。

據公開消息指出，「穆斯林兄弟會」是哈桑．班納（Hassan al-Banna）於 1928 年在埃及成立的組織，是全球最早且影響力最深的伊斯蘭主義政治運動組織之一，試圖透過自下而上的「漸進式伊斯蘭化」，推動建立符合其意識形態的伊斯蘭社會與政治制度。

然而，由於該組織長期涉及恐怖活動，包含奧地利、巴林、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與約旦等多個國家都已將該組織列為「恐怖組織」，約旦甚至在今年四月時，以「涉嫌策劃火箭、無人機攻擊」為由，抓捕了部分該組織的成員。

