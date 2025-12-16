川普簽署行政命令 將芬太尼升級為「大規模毀滅性武器」

根據《路透社》報導，美國總統川普週一簽署一項行政命令，宣布將芬太尼列為「大規模毀滅性武器」，此舉將擴大美國政府打擊芬太尼的權限。報導指出，芬太尼被歸咎於每年造成數以萬計美國人因藥物過量死亡。

川普在白宮表示，「我們正式將芬太尼列為大規模毀滅性武器，這正是它的本質。」行政命令中則寫道，「非法芬太尼更接近化學武器，而非一般的麻醉性藥物」。

報導提到，將芬太尼列為「大規模毀滅性武器」，對於麻醉性藥物而言是前所未有的定位，也顯示川普有意不再把芬太尼僅僅視為公共衛生危機，而是進一步上升到國家安全層級，並形容其威脅程度可與「化學戰爭」相提並論。

報導指出，相關分類也使川普政府在打擊毒品上的手段擴大；措施將使五角大廈得以協助執法單位，並允許情報機構對毒品販運者動用原本用於反制武器擴散的工具。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

