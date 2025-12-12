川普簽署行政命令 聯邦政府介入AI監管

美國總統川普（Donald Trump）11號簽署行政命令，建立一套美國全國性的AI標準，把監管權力集中在聯邦政府手上，防止州政府過度箝制。



這項行政命令獲得輝達、Meta和Google等AI巨頭的支持，認為全美50州各自為政的AI法規，將在美中科技戰中削弱美國的優勢；川普也直言，「我們將迎來(AI)巨額投資，但如果他們需要獲得50個州的50項批准，那就別想了，因為這根本不可能。」

拋震撼彈！ 迪士尼對OpenAI投資10億美元

此外，迪士尼拋出重磅消息，宣佈對OpenAI投資10億美元，協議為期3年，迪士尼將授權AI影片生成app Sora，使用旗下200多個來自皮克斯、漫威和星際大戰的角色，而且用戶生成的AI影片，未來將登上串流平台Disney+。

CNN首席媒體分析師薛爾特舉例，你可以製作一段你在星際大戰中進行光劍對決的影片，或者一段你在玩具總動員中的影片。

Q2財報引AI股恐慌 甲骨文股價收盤重挫11%

另外，OpenAI發佈了最新旗艦模型GPT-5.2，試圖對抗Google Gemini 3模型，搶占領先地位。不過，甲骨文最近公佈第二季財報，因上調AI基礎設施的支出，掀起AI股恐慌，甲骨文股價週四收盤暴跌，重挫11%，並拖累科技股下跌。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／陳盈真

