川普簽署行政命令 2028重返月球、2030部署核反應堆

[Newtalk新聞] 隨著人類科技不斷發展，越來越多國家投入太空探索技術的開發，先進國家間的競爭也日趨激烈。美國總統川普近期簽署行政命令，要求聯邦政府的相關部門確保美國先前在太空領域取得的優勢，命令美國國家航空暨太空總署( NASA )在 2028 年前透過阿提米絲計畫重返月球，並在 2030 年前在月球上搭建核反應堆，完成建立永久性月球前哨站的事前準備。

白宮透過官方網站公布川普簽署的最新行政命令，希望聯邦政府各相關部門加強合作，確保美國在太空探索領域維持領先地位。川普表示，太空優勢是衡量國家遠見以及意志力的標竿，認為美國必須奉行新的太空政策，進一步拓展人類探索的範圍，並保障對美國來說至關重要的經濟與安全利益，同時協助民間企業釋放商業發展潛力，為「太空新時代」奠定基礎。

川普透過該行政命令指出，美國應該透過實現阿提米絲計畫以及建立月球前哨站的方式，擴大人類以及美國在太空探索領域發揮的影響力。針對阿提米絲計畫，川普將 2028 年設為期限，要求相關部門在期限前重新將美國人送上月球，並將相關技術應用於火星開發的準備。同時，川普也命令相關部門在 2030 年以前準備好建立永久性月球前哨站的初始要素，其中包含在月球上搭建核反應器。

川普強調，火箭技術不僅能用於太空探索，也能成為美軍下一代飛彈防禦技術的原型，進一步提升美國的防空與飛彈攔截能力。另外，川普認為，美國應該加強與盟友間的合作，共同增加空間安全方面的支出，並簽署基地協議，確保盟友與夥伴能對美國航太工業進行投資。川普稱，他希望美國航太工業在 2028 年以前，吸引至少 500 億美元的額外投資，並將相關資金用於提升火箭發射效率或頻率。

川普也呼籲相關政府部門激勵民間太空企業積極行動，計畫讓美國私人航太企業在 2030 年前建立可取代國際太空站的私人太空據點，並搭建商業途徑，推動商業航太領域的發展。另一方面，川普也提議加速採購改革，並在整合私人航太企業的同時，扶持新的市場參與者，共同構建反應迅速且適應力強的國家安全空間架構。

