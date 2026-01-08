川普簽署退出66個國際組織！ 白宮：組織違背美國利益

美國總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出66個國際組織，其中包括35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國機構，白宮強調，這些機構和美國國家利益相違背，退出決議即刻生效。

白宮發布聲明指出，這些機構推動「激進的氣候政策、全球治理，以及與美國主權跟經濟實力衝突的意識形態計畫」，並強調這些組織的運作方向違背美國國家利益，相關決定已即刻生效。

白宮表示，川普終止美國參與損害美國獨立性，以及浪費納稅人民錢在無效或敵對議程的國際組織，透過退出這些組織，川普節省納稅人的錢，也將資源集中到「美國優先」的事項上。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

