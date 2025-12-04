川普簽署《台灣保證實施法案》內容為何 懶人包重點一次整理看

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》。（圖為示意圖） 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。為此，《NewTalk新聞》為今（4）日您整理相關懶人包重點一次搞懂。

一、《台灣保證實施法案》是什麼？

美國國會在2020年通過《台灣保證法》，強化台美關係。不過，該法案僅要求國務院做一次性檢視台美交流限制，無法真正鬆綁美台之間自 1979 年以來遺留的各項交往限制，例如，台灣高層不得進入國務院，台灣代表不能在聯邦機構與美方官員會面。

然而，隨著台美在安全、經濟與半導體等領域快速發展，因此新法要求國務院每5年必須定期檢討美台交往準則，並提出解除不必要、過時限制的具體方案，讓台美之間互動從行政內規，同時必須在檢討後90天內向國會提交報告，並重新發布最新指引給美國行政部門。其中，檢討內容包括目前仍存在的美台官員互訪、官方互動、軍事與外交交流等限制。

二、美國國會要求報告內容有哪些？

該法指引充分反應美國國會立場，例如認定台灣是透過自由、公平選舉產生民選政府等重要原則，以及說明美國如何尋找機會解除美國對台灣設下交往限制，例如例如官員互動、訪問層級等，並提出「解除這些不必要、過時限制」的具體方案。

三、提案人以及立法時程

（一）提案人

主提案人：共和黨眾議員魏格納（Ann Wagner）

原始共同提案人：民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）

（二）立法時程

2月21日：眾議院提出

5月5日： 眾議院無異議通過

5月6日：送交參議院

11月18日：參議院一致同意通過

11月21日：送交美國總統川普

12月2日：川普簽署法案

五、法案簽署我國如何回應？

總統府發言人郭雅慧表示，這項《台灣保證實施法案》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的臺美關係，亦是臺美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健臺美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。台灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

六、北京方面如何回應？

針對川普簽署《台灣保證落實法案》，中國國台辦港澳局長、新聞發言人張晗回應表示，美方所謂法案「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，對此表示強烈的不滿和堅決的反對，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式的官方接觸。

