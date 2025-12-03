川普簽署《台灣保證實施法案》 卓榮泰歡迎：促進台美關係正常重要一環

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今(3）日下午接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨臺灣協會回國訪問團」。（圖／記者盧素梅攝影）

美國總統川普於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，行政院長卓榮泰今（3）日表示，歡迎跟感謝前兩天川普總統簽署了《台灣保證實施法案》，讓未來每5年要檢討一次雙方高級人員的往來的各種往來指引。他並表示，不僅是台美之間雙邊的關係，也希望台灣可以踏出這一步跟其他的民主理念相近的國家更建立實質上的關係。

川普2日正式簽署《台灣保證實施法案》，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告，總統府表達誠摯歡迎與感謝。

卓榮泰下午接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨臺灣協會回國訪問團」時表示，歡迎跟感謝前兩天川普總統簽署了《台灣保證實施法案》，讓未來每5年要檢討一次雙方高級人員的往來的各種往來指引，外交部在第一時間就發表了感謝跟歡迎。

卓榮泰認為，這個是未來促進台美關係正常而且完整的正常化關係當中很重要的一環，同時會基於加強溝通，還有加強合作，讓雙方在各領域當中，都能夠成為全球合作模範關係的建立，這個非常重要。

卓榮泰強調，不僅是台美之間雙邊的關係，希望因為這樣子，台灣可以踏出這一步跟其他的民主理念相近的國家更建立實質上的關係。同時總統府也在第一個時間發表非常感謝。

卓榮泰說，當然一方面是基於現在地緣政治以及國際情勢，還有中國對外這種軍事野心、霸權主義的囂張。但他認為，有很多方面 ，是因為我們在美國的僑社私底下做了很多很多的工作，尤其是跟國會議員，這都是大家日常的工作裏面的，所以還是要深深地表示感謝。

