川普簽署《台灣保證實施法案》 台美官方交流有望漸正常化

反擊中國外交部聲稱台灣沒有外交部長，林佳龍重申，我國在國際上有行使主權的能力。

林佳龍表示，「我就在這裡，不管是台灣的護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」

同時台美官方交流也有望逐漸正常化，因為美國總統川普正式簽署國會通過的《台灣保證實施法案》即刻生效。

林佳龍感謝，「川普政府第一份通過的友台法案，所以對先前有一些質疑台美關係的，我想這個就不攻自破，對於雙方面交往準則可以彼此更完整地互動，包括其中到聯邦機關洽公或者是到我們代表處來互動。」

而在美中日元首通話落幕一週以來，各界密切關注區域局勢，林佳龍接受外媒專訪時分析，中日爭端可能會延續一年，並說台日之間正共同努力控管情勢。

國民黨立委賴士葆提問，「為什麼講一年呢？不是半年呢？不是兩年呢？不是三個月呢？」

林佳龍說明，「冷卻下來避免升高衝突到失控，但是也要各方的努力。」

國安局長蔡明彥分析，「年底的時候，每年的11月到12月本來就是中共軍演的熱季，那對中共來講，他只要把例行的像是聯合戰備警巡以及遠海長訓的這些常態性演習做一個包裝，那再提供一個特定的演習代號，就可以變成是一個有針對性的演習，所以我們不能夠排除任何可能性。」

對於平面媒體引述國安人士說法，在中日關係緊繃下，中方可能在13日發動大型軍演，國安局強調會料敵從寬。

至於宏都拉斯總統大選開票，目前主張和台灣恢復邦交的兩位候選人領先中，林佳龍表示我方對復交持開放態度，將積極跟未來的總統當選人洽談雙邊外交關係。