記者李鴻典／台北報導

美國國會日前通過《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。民進黨立委吳沛憶說，世界都在邁向未來，只有中國還想回到過去，試著讓故事繼續，2025年了，不可能中國還在《舊金山和約》這題。抱歉，我們先Go了。

川普簽署《台灣保證實施法案》，吳沛憶嗆中國：抱歉，我們先Go了。（圖／翻攝自吳沛憶臉書）

吳沛憶說，台美關係再前進 「台灣保證實施法案」生效，在美國參眾兩院共同支持下，「台灣保證實施法案」經川普總統簽字通過。

吳沛憶表示，「台灣保證實施法案」讓美國政府：1. 逐步減少對台交往的限制。2. 強調對台灣民主體制的重視。這是台美關係向前一大步，而且持續在前進，繼續邁向未來。世界都在邁向未來，只有中國還想回到過去，試著讓故事繼續，2025年了，不可能中國還在舊金山和約》這題。抱歉，我們先Go了。

民進黨台北市議員許淑華也說，今天美國總統川普正式簽署「台灣保證實施法案」，未來美國對台交往限制將有突破！這部法案獲美國參、眾議院的支持，這對台美關係深化有實質的改變。1979年台美斷交後，美國與台灣官員互動有許多限制，而「台灣保證實施法案」的通過，將打破過往的規範。守護民主自由，不只是我們與美國間共同捍衛的基本價值，更是能維持印太地區和平的重要基石。台灣樂於與美國，擁有共同價值的夥伴一起努力！一同前進！

政治評論員張益贍則表示，全球的國會都在努力幫助台灣對抗中共，卻只有台灣國會裡的「白藍立委」幫助中共侵略台灣。建議川普政府清查台灣立委其家人擁有美國籍身份者（民眾黨立委黃國昌、國民黨立委柯志恩、李彥秀），不支持軍購案保衛台灣者，不准移民美國，去當中國人。

台灣基進也透過臉書發文，美國總統川普已簽署《台灣保證實施法案》，美國國會更是跨黨派力挺台灣；日本也再次重申「台灣有事，就是日本有事」，把台灣安全視為第一島鏈的關鍵。

結果回頭看看台灣自己：在野兩黨還在立院杯葛國防預算、卡在程序委員會，完全不把國安當國安。更荒唐的是，最大在野黨黨主席，還高喊要讓台灣人成為「堂堂正正的中國人」。

正常的國家，遇到外部威脅一定先團結，砲口一致對外。不正常的，才會有人忙著拆台、內耗、把敵人當朋友。台灣面對的不單純是政治口水和議事攻防，而是國家生存問題！

台灣基進，世界各國都比我們更清楚台灣的重要性，那些把國防當政治籌碼、把中國當靠山的政黨，真的該好好梳理一下自己的邏輯了。

