川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人張晗主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。

川普正式簽署《台灣保證實施法案》，，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年要審查一次，並在審查完成90天內向國會提交報告，並研擬逐步解除限制美台官方往來的方案。

對此，國台辦發言人張晗今天在記者會中稱，「我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來」，這一立場也是一致的、明確的。

張晗聲稱，美方有關所謂「法案」粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方恪守台灣問題所作的嚴肅政治承諾，不要與台灣地區進行任何形式的官方接觸。

