川普簽署《台灣保證實施法案》 國台辦怒批粗暴干涉內政

美國總統川普於當地時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》，該法案旨在系統性審查並放寬美台官方互動的長期限制，被視為促進台美官方交流正常化的重要舉措。對此，中國國台辦照例對此表示強烈不滿，要求美方恪守承諾，不與「台灣地區」進行任何形式的官方接觸。

國台辦發言人張晗今（3日）上午主持例行記者會時首先強調，中國堅決反對美國和「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，立場一貫且明確。她指出，美方簽署的所謂法案「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤訊號，國台辦對此表達強烈的不滿和堅決的反對。張晗呼籲，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，即不與台灣地區進行任何形式的官方接觸。

《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）由美國聯邦參、眾兩院跨黨派議員共同提出，並分別於兩院以無異議（UC）方式通過，最終由總統簽署生效，代表美國行政部門接受國會的強制性要求，必須定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，以解除台美斷交以來對外交、軍事官員互動設置的諸多「紅線」。該法案旨在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院至少每五年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展。





