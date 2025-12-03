川普簽署《台灣保證實施法案》 國台辦：粗暴干涉中國內政

美台關係示意圖。路透社



美國總統川普2日正式簽署《台灣保證實施法案》生效，打破台美斷交以來，美國外交、軍事官員與台灣官員互動的種種紅線。中國國台辦今日（12/3）表示強烈不滿和堅決反對，批評此舉粗暴干涉中國內政，敦促美方不與台灣進行任何形式的官方接觸。

據白宮網站消息，川普（Donald Trump）當天簽署H.R. 1512號法案，《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）正式生效，除要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並永久延長現行要求。

廣告 廣告

對此，國台辦發言人張晗今日在例行記者會上表示，我們堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來，這一立場也是一貫的、明確的，並批評美方有關所謂的法案粗暴干涉中國內政，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定的精神，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號。

「我們對此表示強烈不滿和堅決反對」，張晗進一步強調，敦促美方恪守台灣議題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣進行任何形式的官方接觸。

總統府發言人郭雅慧稍早表示，《台灣保證實施法》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義，表達誠摯歡迎與感謝。

郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。

美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，而《台灣保證實施法》將要求國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。

更多太報報導

川普簽署《台灣保證落實法案》 總統府感謝：肯定美台交往的價值

川普簽了！《台灣保證實施法》正式生效 打破台美官員互動紅線

美參院通過「台灣保證法案」解除交往限制 林佳龍：持續深化台美合作