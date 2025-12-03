川普簽署《台灣保證實施法案》 基進：台美互動正式邁向「準國家關係」

台灣基進黨主席王興煥。 圖：台灣基進/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），白宮隨後宣布法案即刻生效。該法案要求美國國務院全面檢視並解除長期以來對台交往的各項不合理限制。對此，台灣基進黨主席王興煥今（3）日表示，法案的生效象徵美國已開始以「準國家」的定位與台灣互動，台美關係朝向「準國家化」邁進。

王興煥指出，過去美國在中國壓力下對台往來設下許多自我侷限，如今國會以立法形式要求國務院主動鬆綁，代表美國不再接受北京的框架，而是基於台灣的獨立政治實體地位，重新定義雙邊交往。他強調，這不只是解除限制，而是賦予台灣「準國家」的外交定位。

王興煥說，《台灣關係法》早已將台灣視為獨立政治實體，但美國官方長期維持「不表述台灣國際地位、不表態主權、不干涉兩岸」的三項模糊原則。如今《台灣保證實施法案》明確要求建立「準國家模式」的對台關係，等於美國正逐步走出過去的「三不政策」，對台政策明確度與對等性皆全面升級。

他進一步指出，法案在美國參、眾兩院審議期間均獲得跨黨派壓倒性支持，顯示無論共和黨或民主党都已形成共識：台灣地位正加速「準國家化」，台美關係也正在「正常化」。

王興煥強調，美國此舉也象徵華府承諾維持台灣的實質獨立，視台灣為印太安全的核心要素。他並引用法案提案人之一、共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）的談話指出，華格納在社群平台公開表示，這項立法不僅強化台美關係，更傳達美國堅決反對中國在區域擴張威脅的立場。

面對台美關係正值重大轉折，王興煥呼籲政府與外交部門把握契機，依循聯合國2758號決議的國際法理基礎，研議推動「台灣正名」議程，並盡速強化台美之間「準國家」形式的平等互動慣例，讓台灣在國際舞台上更具主體性。

