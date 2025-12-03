川普簽署《台灣保證實施法案》 王興煥：台灣定位「準國家化」

【記者邱筠媜／台北報導】美國總統川普正式簽署《台灣保證實施法案》，該法案要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除既有的限制，在川普簽署後，白宮宣布該法案正式生效。台灣基進黨主席王興煥指出，《台灣保證實施法案》的生效象徵台灣地位的「準國家化」，美國對台的外交關係也將以「準國家」的形式互動。

王興煥指出，由於中國的施壓與反彈，台灣與美國的往來因此長期存在各種不合理的規定，該法案要求國務院必須解除這些自我限制，也就是賦予台灣「準國家」的地位，並以「準國家」的方式繼續維持台美關係。

王興煥說明，《台灣關係法》將台灣視為一個獨立的政治實體，而美國官方以「不表述台灣的國際地位表述、不表態台灣的主權爭議、不干涉兩岸關係互動」維持模糊彈性，現在《台灣保證實施法案》以「準國家」來定位台灣與台美關係，表明美國正漸漸捨棄「三不」的模糊。

王興煥進一步指出，《台灣保證實施法案》在參眾兩院的審議過程中，都得到跨黨派的支持，顯示台灣地位「準國家化」與台美交往「正常化」，已是美國共識。

王興煥也強調，《台灣保證實施法案》同時象徵美國將維持台灣的實質獨立，視為印太穩定的重要關鍵，正如提案人之一共和黨眾議院華格納（Ann Wagner）在社群媒體發文稱「這是加強美國與台灣關係的關鍵立法，並傳達我們堅決反對中國共產黨試圖主導該地區及擴展影響力的危險行動。」

王興煥呼籲，政府外交部門，把握此一台美關係關鍵時期，以符合2758號決議的國際法理據，研議「台灣正名」議程，積極鞏固台美「準國家」平等交往的外交慣例。

