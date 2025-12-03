川普簽署「台灣保證實施法案」規定國務院5年一次審視台美互動規範...總統府：支持台美關係更緊密

美國總統川普2日簽署「台灣保證實施法案」，該法案規定美國國務院重新審視台美往來準則，並至少5年提交一次評估報告，檢討如何深化台美關係，被視為要打破台美交流「紅線」限制。總統府今（3）日回應，這肯定台美交往價值，支持更緊密的關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

川普2日簽署「台灣保證實施法案」，該法案今年5月在眾議院過關，11月18日於參議院無異議通過後送交川普簽署生效。法案規定，國務院至少每5年必須全面檢視與台灣互動的規範，並研擬逐步解除限制美台官方往來的方案。

該法案由共和黨籍眾議員華格納(Ann Wagner)、已故民主黨眾議員康諾里(Gerry Connolly)、民主黨眾議員劉雲平於今年2月一起提出。華格納當時便發文表示，該法案要強化台美關係，傳達堅定反對中共在區域內擴張的危險意圖。

事實上，中華民國與美國斷交後，美國國務院制定文件規範台美外交、軍事與官員互動規定，該法案要求國務院定期檢討台美往來準則，使台美交流更正常化，打破「紅線」限制。

總統府今日表示，這項《台灣保證落實法案》的通過生效，肯定美國與臺灣交往的價值，支持更緊密的臺美關係，亦是臺美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

總統府指出，臺灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健臺美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來臺灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。臺灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

