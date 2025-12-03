川普簽署《台灣保證實施法案》鬆綁台美交流限制 學者：超級友台

記者蒲世芸／綜合報導

美國總統川普2日正式簽署《台灣保證實施法案》，白宮指出，此法將強制國務院定期檢視與台灣交往準則與限制，說明哪些限制可以解除，以進一步深化美台互動。學者馬準威表示，此法案為落實《台灣保證法》的實行，可以說是相當友台的一部法案。

川普正式簽署了《台灣保證實施法案》。（圖／翻攝自白宮）

這項由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）與民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）共同提出的法案，今年先在眾議院過關、後在參院無異議通過，最終送交川普簽署。根據美國媒體報導指出，此法案的核心精神，是為了要逐步拆除美國自設的對台互動「紅線」。

華格納強調，這部法案「表明我們堅定反對中國共產黨危險的區域主導企圖」，明確釋出挺台訊號。

美中緊張升級下 美台關係正常化

學者指出，此時簽署並非臨時起意，而是國會推動已久。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威，3日接受《三立新聞網》訪問時解釋，此法案的主旨是要落實《台灣保證法》，讓美台交往正常化，避免政策搖擺。

2021年時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）離任前夕就曾宣布取消所有對台限制，不過拜登政府上任後雖恢復部分準則，但明顯放寬雙邊互動，例如美國官員得以更頻繁接待台灣官員。

馬準威說：「《台灣保證實施法案》等於是確保《台灣保證法》的施行，進一步將對台的鬆綁制度化。」其內容涵蓋台美官員往來、台灣國際參與、經貿合作與國防交流等，可以說是「超級友台」的立法方向。

中國國家主席習近平近期曾致電川普，表明中方對台灣議題的原則。（圖／翻攝自X平台 @Ma_WuKong）

川普簽署會不會激怒中國？

就在川普簽字前不久，中國國家主席習近平才向川普重申「統一是中國核心利益」；同時，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）也因表態，「若中國武力犯台，可能構成日本的存亡危機」，此發言一出，立即引發北京跳腳，也讓中日關係面臨嚴峻挑戰。。

面對外界猜測簽署動機是否與區域安全升溫有關，馬準威表示：「川普簽署只是一項行政程序，且這部法案的推動從更早前就發起，因此不能以此就與近期發生的國際角力事件畫上等號，推論背後藏有政治意涵。」

那中國會強烈反彈嗎？馬準威則認為：「挑釁程度很低，不太可能激怒中國，最多做官方表態。」原因是，法案並非針對中國而來，也不是川普主導發起，主要是美國內部政策的調整。

美國長期維持戰略模糊，但透過此次立法，實際上已持續強化對台承諾，也顯示美台交流未來將更為常態且公開。

