川普簽署《台灣保證落實法案》 共機艦突減少擾台航次引憂

川普簽署《台灣保證落實法案》，但共機艦今天突然減少擾台航次。（資料照片／國防部提供）

美國總統川普（Donald Trump）美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），引發中方強烈不滿。但根據國防部今天（4日）公布的「中共解放軍台海周邊海、空域動態」顯示，共軍僅派出8架次共機及5艘共艦，國防部官員透露，機艦架次較以往減少，顯見解放軍已有一下波的「聯合戰備警巡」，以武力威嚇台灣。

川普所簽署《台灣保證落實法案》，目的在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每五年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展。但中國外交部和國台辦則痛批，「此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報精神，更向台獨分裂勢力發出錯誤信號。」、「中方堅決反對美國同「中國台灣」地區開展任何形式的官方往來。」

而在台海情勢上，國防部統計自3日上午6時起至4日上午6時止，偵獲5艘共艦及8架次共機，其中2架次共機逾越台灣海峽中線進入西南空域，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。



