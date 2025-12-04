川普簽署《台灣保證落實法案》 共機艦突減少擾台航次引憂
美國總統川普（Donald Trump）美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），引發中方強烈不滿。但根據國防部今天（4日）公布的「中共解放軍台海周邊海、空域動態」顯示，共軍僅派出8架次共機及5艘共艦，國防部官員透露，機艦架次較以往減少，顯見解放軍已有一下波的「聯合戰備警巡」，以武力威嚇台灣。
川普所簽署《台灣保證落實法案》，目的在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每五年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展。但中國外交部和國台辦則痛批，「此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報精神，更向台獨分裂勢力發出錯誤信號。」、「中方堅決反對美國同「中國台灣」地區開展任何形式的官方往來。」
而在台海情勢上，國防部統計自3日上午6時起至4日上午6時止，偵獲5艘共艦及8架次共機，其中2架次共機逾越台灣海峽中線進入西南空域，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。
身兼民進黨主席的總統賴清德今（3）日在中常會中宣布，組織部主任張志豪、發言人卓冠廷與戴瑋姍因將投入明（2026）年的地方議員選舉，已向他請辭，未來綠委李坤城將回任中央黨部發言人，期盼他能襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」
民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法接受。
美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國內政」。
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。
二戰結束後，日本簽署"舊金山和約"放棄台澎主權，是"台灣地位未定論"重要基礎，日相高市早苗也說"日本無法認定台灣地位"，但這又讓中國跳腳、否認舊金山和約，但有日本議員調侃"不承認舊金山和約的話，台灣現在還是日本領土，也不會歸中國所有"。
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。
資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記。
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。
民進黨立委王世堅今（2）日表示，由於他身為白色恐怖與228事件的受難家屬，若在民主機制的選舉中再輸給蔣家下一代，他無法接受，這也是自己決定不參選台北市長、挑戰現任市長蔣萬安的重要理由之一。對此，民進黨台北市長擬參選人吳怡農回應，最後的提名取決於民進黨選對會決斷，相信選對會決定會反應市民期待。
宏都拉斯在2023年與台灣斷交，並轉與中國建交，國內經濟受到重創。目前，宏都拉斯總統大選開票中，親台派領先，最終結果即將揭曉，未來是否與台灣恢復邦交，持續受矚。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，宏都拉斯國會已由右翼的國家黨（50 席）和自由黨（40 席）佔有絕對多數，甚至超過修憲門檻所需的86席，左翼已無能影響國會，是本次大選對台灣有利的第一個消息。
白宮於12月2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期審查對台交往準則。
白宮表示，美國總統川普週二（2日）正式簽署了「台灣保證實施法案」，要求美國國務院審查美國與台灣交往的準則。此舉正值外界日益擔憂中國可能會對台灣採取行動之際，這項法案將被視為深化台美關係的重要一步。
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。
美國總統川普(DonaldTrump)簽署「台灣保證落實法案」(TaiwanAssuranceImplementationAct)。對此，外交部今（3）日表示感謝，有助於確保台美關係持續穩健發展。