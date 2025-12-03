川普簽署《台灣保證落實法案》 學者曝三大方向：中國就是麻煩製造者

記者李鴻典／台北報導

繼美國聯邦眾議院於今（2025）年5月5日審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國聯邦參議院接續於11月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，川普總統並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。

川普簽署《台灣保證落實法案》。（圖／翻攝自川普臉書）

《台灣保證落實法案》旨在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每五年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元撰文分析，所以這個法案到底有什麼用呢？大概三個方向：

1. 明文要求美國國務院自我審查其內部的行政準則是否能幫助台美關係升級。這樣的做法可以確保國務院內部不會因為內部不同的聲音，而產生對台政策的搖擺。其實中共現在的愚蠢已經讓政策沒什麼搖擺的空間了。

2. 國會可以進一步透過提交的報告審查國務院是否在對台政策上符合國會的期望，增加對台政策的監督者。目前兩黨的共識都是挺台抗中，所以這個模式對強化美國對台政策有進一步的加分。

3. 幾個關鍵詞：「全面」、「長期」、「價值」、「重要性」、「和平」，雖然川普不怎麼談共同價值，但美國也沒有無聊到放棄跟其他民主國家站在同一陣線。美台關係是兩國長遠的經營的結果，而且美國強調兩岸的和平，是其底線。目前一直想跨越底線的中國，就是麻煩製造者。

