川普簽署《台灣保證落實法案》 學者曝美國底線：現在跨越底線的中國 就是麻煩製造者

美國總統川普。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元撰文表示該法案具備三個大方向，並指兩岸和平是美國的底線，「所以目前想跨越底線的中國就是麻煩製造者」。

廣告 廣告

關於《台灣保證落實法案》內仍，係在強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院定期檢討美國對台交往準則，至少每五年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展。

對此，葉耀元撰文分析該法案具備三個方向。首先，該法案明文要求美國國務院自我審查其內部的行政準則是否能幫助台美關係升級。這樣的做法可以確保國務院內部不會因為內部不同的聲音，而產生對台政策的搖擺。其實中共現在的愚蠢已經讓政策沒什麼搖擺的空間了。

其次，葉耀元指出，該法案可讓國會可以進一步透過提交的報告審查國務院是否在對台政策上符合國會的期望，增加對台政策的監督者。目前兩黨的共識都是挺台抗中，所以這個模式對強化美國對台政策有進一步的加分。

最後，葉耀元指出，法案中出現「全面」、「長期」、「價值」、「重要性」、「和平」幾個關鍵字，雖然川普不怎麼談共同價值，但美國也沒有無聊到放棄跟其他民主國家站在同一陣線。美台關係是兩國長遠的經營的結果，而且美國強調兩岸的和平，是其底線。「目前一直想跨越底線的中國，就是麻煩製造者。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批中共自陷矛盾 林楚茵：否定《舊金山和約》反倒打臉自己

香港「宏福苑大火」現場畫面外流！大樓內部「滿目瘡痍、屍骸遍佈」震驚網友