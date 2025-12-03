川普簽署《台灣保證落實法案》 總統府表達感謝：肯定台美交往價值

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），該法案要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。對此，總統府表示誠摯歡迎與感謝，指出「穩健台美關係是維持印太和平穩定重要基石，將持續深化台美各領域夥伴關係」。

總統府發言人郭雅慧指出，這項《台灣保證落實法案》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，也是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

廣告 廣告

郭雅慧說，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健的台美關係是維持印太地區和平與穩定的重要基石。未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮與發展提供穩定力量。

她表示，台灣作為國際社會負責任的一員，將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平、繁榮與穩定發展。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

川普簽字了！美國《台灣保證落實法案》正式生效

不駐美轉往國防部！ 徐斯儉出任軍政副部長

規模「史無前例」！賴總統投書《華郵》 將提1.25兆國防特別預算