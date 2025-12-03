川普簽署《台灣保證落實法案》 總統府：支持更緊密的台美關係 5

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成後90天內向國會提交報告。對此，總統府表達誠摯歡迎與感謝。

總統府發言人郭雅慧（3）日表示，此項《台灣保證落實法案》的通過與生效，肯定美國與台灣交往的重要價值，支持更緊密的台美關係，也象徵台美建立在民主、自由、人權等共同理念上的夥伴精神更加堅實，意義深遠。

廣告 廣告

郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健的台美關係是維持印太和平與穩定的重要基石。未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化在安全、經濟、科技等領域的夥伴關係，為全球繁榮與穩定提供力量。

總統府強調，台灣作為國際社會負責任的一員，將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，持續推動印太區域的和平、繁榮與穩定發展。

照片來源：總統府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／中配參政權可以層級劃分 王世堅：立委參贊國家大政當然要禁止

中午來開匯／首談不選台北市長「內心原因」 王世堅：身為228白色恐怖受難後代不能再輸給蔣家

【文章轉載請註明出處】