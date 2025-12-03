川普簽署《台灣保證落實法案》 總統府：肯定台美交往的價值

美國總統川普。 圖：擷取自白宮 YouTube

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證落實法案》，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。對此，總統府今（3）日表達誠摯歡迎與感謝，並說，該法案肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，也是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

繼美國聯邦眾議院於今年5月5日審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國聯邦參議院接續於11月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，川普於12月2日正式簽署完成立法。

外交部指出，《台灣保證落實法案》旨在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展。

總統府發言人郭雅慧表示，這項《台灣保證落實法案》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。她並說，台灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

外交部表示，該法案能夠在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持。外交部長林佳龍對此表示誠摯歡迎，並對美方的支持表達感謝。外交部將持續在台美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

