川普簽署《台灣保證落實法》！挺台新法「4大重點」一次看 總統府感謝：深化夥伴關係

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢視並更新現行的「對台交往準則」，包括任何後續或相關的指引文件，並於完成審查後向國會提交報告。總統府表示誠摯歡迎與感謝，強調穩健的台美關係，是維持印太和平穩定的重要基石。

此次新法可歸納為4大核心內容：

至少每5年審查一次對台交往準則：國務院須定期檢視美台互動的相關指引。 涵蓋所有後續或相關文件：不僅限於《對台交往準則》，任何後續制定的指引都需納入審查。 更新後的準則必須重新發布：要求國務院將新版準則提供給行政部門與相關機構。 完成審查後90天內向國會提交報告：向參院外交委員會與眾院外交事務委員會說明更新內容及其達成情形。

美國為何要把「對台交往準則」寫進法律？

《台灣保證落實法案》是美國國會針對2020年通過的《台灣保證法案》（Taiwan Assurance Act of 2020）所作的增修，由共和黨聯邦眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾利（Gerry Connolly）及民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）在今年2月共同提出，5月於眾議院無異議通過後，11月獲參議院批准。

根據國會公布的法案文本，此次修法要求國務院在維持與台灣關係的指導性文件情況下，至少每5年進行一次全面檢視，其中包括《對台交往準則》以及任何後續或相關的指引文件。國務院必須在完成審查後，將更新後的準則重新發布給行政部門與相關機構，並在90天內向參議院外交委員會與眾議院外交事務委員會提交更新報告。

依據法案規定，這些提交國會的報告內容須包含2020年《台灣保證法案》第315條所要求的全部資訊，並說明新版準則如何達成既有法案中所訂定的目標，包括：確保美國與台灣的交往模式反映雙邊長期且以價值為基礎的關係、深化並擴大台美互動，以及有助於和平方式處理兩岸議題。

美國自1979年與中華民國斷交後，國務院依據行政部門文件規範美方外交、軍事與其他官員與台灣官員互動的各項限制。2021年1月，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在卸任前夕宣布取消美方自我限制，廢除既有準則。美國前總統拜登政府上任後恢復交往準則，但調整使美國官員能更常態性在聯邦機構接待台灣官員，雙方互動程度也較過去更為開放。

總統府回應又說了什麼？

對於川普此次簽署新法案，總統府表達誠摯歡迎與感謝。總統府郭雅慧表示，這項《台灣保證落實法案》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台臺灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。台灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

