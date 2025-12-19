川普簽署《國防授權法》生效！放行10億美元挺台防衛 支持台灣加入IMF

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美國年度重大國防法案《國防授權法案》（NDAA）正式生效。美國總統川普（Donald Trump）於18日完成簽署，使總額約9,006億美元的法案上路，其中多項條文聚焦台灣防衛與安全合作，包括授權最高10億美元推動「台灣安全合作倡議」，以及要求規畫擴大美台海巡訓練。不過，川普在簽署同時也罕見點名，對部分涉及美台合作的條款表達關切。

美國年度重大國防法案《國防授權法案》（NDAA）正式生效。（圖／The White House flickr）

《國防授權法案》先前已分別獲美國聯邦眾議院與參議院通過。眾議院於上週表決過關，參議院則於17日以77票贊成、20票反對通過，隨後送交白宮完成簽署。川普在簽署聲明中表示，雖支持法案的關鍵目標，但部分條款涉及美國對外軍事與外交事務立場，行政部門將依總統身為三軍統帥及處理外交事務的憲法權限執行。

在強化台灣防衛方面，法案授權2026財政年度內，最高10億美元可用於推動「台灣安全合作倡議」，範圍除軍事防衛外，也涵蓋醫療設備、補給體系與戰鬥傷亡照護能力。同時，法案要求美方提出計畫，擴大美台海巡整合訓練，並估算2026年至2030財政年度相關成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣在海事安全、執法與嚇阻方面的能力。

此外，法案規定，美國戰爭部長須於2026年3月1日前，與台灣啟動無人系統及反無人系統能力的聯合計畫，內容涵蓋共同開發與生產，供美台軍隊使用，並須符合《台灣關係法》。戰爭部長辦公室也須提出「台灣安全援助路線圖」，並評估為台灣建立「區域應變儲備庫」的可行性，否則僅能動用75%的差旅經費。

值得注意的是，川普在聲明中特別點名，對美台無人系統聯合計畫，以及納入法案的「不歧視台灣法案」表達關切。該法案支持台灣加入國際貨幣基金（IMF），顯示美國國會持續在安全與國際參與層面，釋出對台支持訊號。

