川普簽署「美國優先軍備移轉戰略」行政命令！AIT：強化國防工業

美國總統川普日前簽署「美國優先軍備移轉戰略」行政命令，調整美國軍售順位，引發關注。美國在台協會（AIT）指出，這項戰略將促進科技領先、準備充分且具備韌性之國家安全工業體系，同時強化美國的國防工業基礎，確保其具備足夠能力支援美國軍隊以及盟友與夥伴。

AIT發文提到川普日前簽署的一項行政命令。（圖／翻攝AIT臉書）

AIT今天在臉書上PO出川普6日簽署的「美國優先軍備移轉戰略」行政命令中部分的內容：「本戰略將促進科技領先、準備充分且具備韌性之國家安全工業體系；並將強化美國的國防工業基礎，確保其具備足夠能力支援美國軍隊以及盟友與夥伴，特別是在我們加強責任分擔之際。」

值得注意的是，這項「美國優先軍備移轉戰略」還提到，美國製造的軍事裝備是世界上最好的，並使美國在國際防務出口領域佔據主導地位。美國必須充分利用這項武器轉讓的比較優勢，將其作為外交政策的工具，以及擴大國內生產和轉讓的工具。為了維護美國的軍事優勢和技術領先地位，現在是時候制定、實施和執行「美國優先武器轉移戰略」了。

美國總統川普。（圖／美聯社）

該戰略提到，美國政府的政策是將武器轉讓作為美國外交政策的工具，並透過制定「美國優先」武器轉讓策略，為武器轉讓利害關係人提供明確的方向和實施指南，以及簡化各執行部門和機構的流程，以提高國防相關企業的效率和效能，擴大美國具戰略意義的工業生產能力。

