川普簽署「美國優先軍備移轉戰略」行政命令！AIT：強化國防工業
美國總統川普日前簽署「美國優先軍備移轉戰略」行政命令，調整美國軍售順位，引發關注。美國在台協會（AIT）指出，這項戰略將促進科技領先、準備充分且具備韌性之國家安全工業體系，同時強化美國的國防工業基礎，確保其具備足夠能力支援美國軍隊以及盟友與夥伴。
AIT今天在臉書上PO出川普6日簽署的「美國優先軍備移轉戰略」行政命令中部分的內容：「本戰略將促進科技領先、準備充分且具備韌性之國家安全工業體系；並將強化美國的國防工業基礎，確保其具備足夠能力支援美國軍隊以及盟友與夥伴，特別是在我們加強責任分擔之際。」
值得注意的是，這項「美國優先軍備移轉戰略」還提到，美國製造的軍事裝備是世界上最好的，並使美國在國際防務出口領域佔據主導地位。美國必須充分利用這項武器轉讓的比較優勢，將其作為外交政策的工具，以及擴大國內生產和轉讓的工具。為了維護美國的軍事優勢和技術領先地位，現在是時候制定、實施和執行「美國優先武器轉移戰略」了。
該戰略提到，美國政府的政策是將武器轉讓作為美國外交政策的工具，並透過制定「美國優先」武器轉讓策略，為武器轉讓利害關係人提供明確的方向和實施指南，以及簡化各執行部門和機構的流程，以提高國防相關企業的效率和效能，擴大美國具戰略意義的工業生產能力。
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受《法新社》（AFP）專訪，內容今（12）日刊出。賴清德示警，若北京奪取這座民主島嶼，區域內其他國家將成為中國的下一個目標。 賴清德接受《法新社》全球新聞總監 Philip Chetwynd 及台北分社社長 Allison Jackson 專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，回應媒體提問。《法新社》將專訪列為全球頭條新聞，全球預告並以台灣總統稱呼。 根據《法新社》預告，在強化國防方面，賴清德警告，若北京奪取這座民主島嶼，區域內其他國家將成為中國的下一個目標，強調台灣必須大幅強化自身防衛能力；台歐合作方面，賴總統則呼籲台歐雙邊在國防及人工智慧領域深化合作。 據指出，面對日益複雜的區域情勢，這是賴清德上任後首次接受國際通訊社專訪，透過專訪明確說明台灣在國際地緣政治中的關鍵地位，彰顯台灣的戰略定性。他並透過此次專訪，面向全球廣大讀者傳遞台灣聲音，說明台灣自我防衛與貢獻世界的能力及決心，向世界進行戰略溝通，企圖在國際外交上發揮影響力。 據了解，法新社為全球三大通訊社，觸及全球數億受眾，極具國際影響力。此次全球新聞總監Philip親
賴清德總統日前接受「法新社」(AFP)專訪，回應台歐、台美關係，以及國防、兩岸關係、半導體產業等議題。法新社於今天(12日)刊出相關報導。在強化國防方面，總統在專訪中警告，若北京奪取台灣這座民主島嶼，區域內其他國家將成為中國的下一個目標。他強調台灣必須大幅強化自身防衛能力，也呼籲台、歐應深化國防合作。 法新社於12日刊出專訪賴清德總統的內容，並將其列為全球頭條新聞，全球預告也以「台灣總統」稱呼。 在強化國防方面，總統在專訪中表示，若北京奪取台灣這座民主島嶼，區域內其他國家將成為中國的下一個目標。他強調台灣必須大幅強化自身防衛能力。至於台歐關係方面，賴總統則呼籲雙邊在國防及人工智慧領域深化合作。 據了解，面對日益複雜的區域情勢，這是賴總統上任後首次接受國際通訊社專訪，盼透過專訪明確說明台灣在國際地緣政治中的關鍵地位，更彰顯台灣的戰略定性。 法新社為全球三大通訊社，觸及全球數億受眾，極具國際影響力。賴總統透過此次專訪面向全球廣大讀者，傳遞台灣聲音，說明台灣自我防衛與貢獻世界的能力及決心，向世界進行戰略溝通，在國際外交上發揮舉足輕重的影響力。(編輯：宋皖媛)
香港英文媒體《南華早報》（SCMP）今引述知情人士披露，美國總統川普與大陸國家主席習近平預計4月初在北京會晤，雙方正評估將去年在南韓釜山達成的貿易休兵協議，延長最多1年，並進一步下調部分關稅與放寬出口管制。
（中央社記者吳書緯台北12日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲17架次共機，其中14架次逾越中線進入北部、西南及東南部空域，以及7艘共艦、1艘公務船，總計中共25機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
（中央社記者吳書緯台北12日電）國防部晚間表示，自今天下午2時31分起，陸續偵獲中共各型軍機37架次出海，其中27架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、東部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名騷擾台灣周邊空海域，國軍嚴密掌握應處。
立委高金素梅涉詐領助理費及補助款等3案，台北地檢署懷疑高金素梅助理張俊傑涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，加上證詞矛盾，加上涉犯貪污治罪條例、使公務員登載不實罪、加重詐欺罪、商業會計法填製不實會計憑證罪、偽造文書罪及洗錢罪，向台北地院聲押禁見獲准。
跨國速食連鎖餐廳麥當勞（McDonald’s）日前公布財報，繳出優於市場預期的銷售成長，特別受惠於「超值套餐」等主題成功行銷，全球銷售成長達5.7%，比分析師原先預期好。執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）表示，麥當勞靠著重新聚焦優惠方案，推出超值特餐方案，使其得以在低收入族群擴大市占率。在經濟不確定性限制家庭預算、並壓縮主打食品與日用品零......
[Newtalk新聞] 據日本《共同社》報導，日本政府無償提供菲律賓 5 套沿岸監控雷達的交付儀式，11 日在馬尼拉菲律賓軍方設施舉行。這批雷達總價值約 6 億日圓（約新台幣 1.3 億元），為日本在 2023 年透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）機制，首度與受援國達成協議並完成交付的項目。 日菲雙方在考量中國因素下，正加強安全合作，期望藉由提升監控與情報蒐集能力，強化在東海及南海的威懾效果。提供 5 套雷達的構想，源於 2023 年 11 月菲律賓總統小馬可仕與時任日本首相岸田文雄會談時達成的共識。此案也被視為日本戰後長期以「非軍事支援」為主路線的重要轉折，象徵日本開始更積極介入區域安全合作。 從協議拍板到實際交付，歷時超過兩年。期間，日本也依據 OSA 架構，向馬來西亞與斐濟提供救援艇等裝備，逐步擴展對「志同道合國家」的安全支援。 菲律賓國防部長特奧多羅在交付儀式上表示，「對於日本政府為深化合作關係作出具體貢獻表示感謝」。日本駐菲律賓大使遠藤和也則指出，菲律賓海洋監視能力的提升對於日本而言也是「在應對潛在風險方面不可或缺的」 菲律賓國防部未公開 5 套雷達的具體部署位置，但
美國總統川普（Donald Trump）上周簽署一項行政命令，以建立「美國優先軍備移轉戰略」。對於美國將重新調整武器的客戶名單排序，優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性國家，美專家分析，優先提供給戰略重要者可視為對台灣支持，但有關國防支出部分聽起來像是進一步向台灣施壓（或特別是針對在野黨），要求推動國防特別預算及其他改革計畫。
還有3天就是除夕，農曆春節假期已即將展開，但中共解放軍今天（2/12）下午卻出動多達37架次的殲-16等型戰機，侵入台灣北部、中部、東部與西南空域，配合共艦演訓，國防部批評中共，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國防部強調，國軍對共軍動態嚴密掌握，適切應處。
[Newtalk新聞] 黎智英勾結外國勢力案歷經5年的審訊終於判決。20年徒刑不出人預料，中共為了展現它的司法獨立與人道，死刑不可能，以黎智英的78高齡，20年就等於無期徒刑，用20年可以展現中共的「仁慈」，何樂而不為？判決前夕，立法會的「民意」諸公諸婆還表態黎智英罪大惡極，必須嚴懲不貸，所以法院判的20年已經寬大為懷了。 我們除了關心黎智英外，還有8名「從犯」，他們是服從老闆黎智英意志的執行者。根據港版《國安法》，各被告的量刑起點為囚15年。《國安法》第33條規定：犯罪行為人、犯罪嫌疑人、被告人在以下情形下，可以從輕、減輕處罰，情况包括「（三）揭發他人犯罪行為，查證屬實，或者提供重要線索得以偵破其他案件」。法官裁斷5名從犯證人的證供，對於黎被定罪起了重要作用，因此信納《國安法》第33條（三）可適用，給予從犯證人減刑。8名被告承認一項串謀勾結外國勢力罪，法官在判辭稱，其中3名前《蘋果日報》高層、陳梓華及李宇軒不但認罪，還擔任從犯證人頂證黎智英。法庭裁斷5人的證供對於黎被定罪起了重要作用，並信納《國安法》第33條可適用，對5人採取「從輕、減輕處罰」，但不接納他們屬於「超級告密者」類別。當
新一屆國會上任以來爆發多起肢體衝突，北檢今（12）日依傷害罪嫌起訴10名立委，包括民進黨立委柯建銘、林楚茵、林淑芬，國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁等。林楚茵稍早回應，當時就是王鴻薇歇斯底里地動手。她尊重司法程序，也會在法庭上據理力爭，讓全貌真相被完整還原，並證明王鴻薇才是那個使用暴力的人。
美國眾議院近日以壓倒性通過《台灣保護法案》，明定一旦總統依《台灣關係法》認定中國對台灣人民的安全、社會或經濟構成威脅，美國能「在最大可行範圍內」將中國代表排除於六大國際金融核心機構之外。目前，法案尚需參院審議及總統簽署，但李其澤認為，法案是張精心的中美「談判牌」，將台海紅線延伸至金融領域；他也呼籲，台灣切勿因此有「依賴心理」。
