美國總統川普，今天簽署2026年國防授權法案，內容除了授權戰爭部撥款最高10億美元，用於推進台灣安全合作倡議，也授權美軍訓練台灣抵抗中方侵擾，川普關切美台建立無人系統與台灣加入國際貨幣基金，綠營立委直言，美方構築防衛藍圖並邀台灣加入，對我國而言是相當正向的訊息。

路透社斗大標題寫著，"川普低調簽署每年1兆美元的國防授權法案"，和台灣相關的細節也曝光了。





川普簽署2026國防授權法 關切美台建立無人系統計畫

美國總統川普正式簽署2026國防授權法案。（圖／路透社）

據瞭解，法案內容包括授權撥給戰爭部最高10億美元，可用於推進台灣安全合作倡議，擴大涵蓋醫療設備與戰鬥傷亡照護能力，授權美軍部隊訓練台灣，抵抗中國侵擾，要求制定增加美台海巡整合訓練，以及部署無人機及反無人機系統，要求戰爭部長辦公室提交"台灣安全援助路線圖"，滿足台灣軍隊防禦需求。

國防院國防戰略與資源所長 蘇紫雲：「要求戰爭部長在2026年3月之前，要啟動跟台灣的無人機，和反無人機裝備的共同研發還有生產，而且要讓台灣和美軍都可以相互使用，這是一個高度相互操作性，等於是聯合作戰的意思，美方也會派員來台灣，強化我們的後備部隊 ，相關的召集還有訓練，以及物資的儲存等等作為。」





川普簽署2026國防授權法 關切美台建立無人系統計畫

國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲分析，2026國防授權法案有助台美軍事合作交流。（圖／民視新聞）





學者樂觀看待，而川普簽署後表示，樂於支持法案關鍵目標，也關切包括為美台建立無人系統，及反無人系統能力部署聯合計畫等項目，加上日前才宣布百億美元對台軍售，川普政府擴大對台支持，引發中方強烈不滿。

中國外交部發言人 郭嘉昆：「中方對此堅決反對、強烈譴責，美方以武助獨，只會引火燒身。」

立委(民) 王定宇：「2026年川普政府的NDAA，建構了一個防衛的藍圖，這個藍圖台灣被邀請放在裡面，也建構了一個國防產業，有關安全跟新科技篩選器，把競爭者排除在外，而台灣被邀請在裡面，成為一個主要的共同協助的合作對象，所以對台灣來說是一個非常正向的好訊息。」

台美持續強化軍事交流合作，應對台海局勢變化。

