川普簽署2026財年NDAA 推動多項助臺方案

記者賴韋廷／綜合報導

美國總統川普18日簽署2026財政年度《國防授權法案》（NDAA），同意提撥總額達9006億美元（約新臺幣28.3兆元）軍事開支，持續強化美軍的全球部署與嚇阻戰力；該法案還列舉多項計畫助我強化防衛能量，持續嚇阻中共擴張野心。我外交部19日表達感謝，並將與美方密切溝通，穩健推動各項友臺條文的落實；國防部則表示，相關法案充分展現美國國會及行政部門對臺灣安全的重視與支持。

川普簽署成法的新版2026財年NDAA，內容超過3千頁，涵蓋多項重要項目，包括推動「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計畫、改革國防採購流程、採購多項高科技武器裝備、調整官兵加薪幅度，以及針對全球地緣政治威脅的因應措施等。

廣告 廣告

強化對我支持 擴大雙邊合作

NDAA也詳列多項助我方案，包括為「臺灣安全合作倡議」提供10億美元（約新臺幣314.8億元），要求聯邦政府在國防及外交層面強化對我國支持，擴大雙邊安全領域合作。同時也要求國防部（戰爭部）部長辦公室須提交「臺灣安全援助路線圖」，研擬滿足我國防禦需求的長期計畫，以及針對協助我國建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）提出可能性報告。

我表誠摯歡迎 共維區域和平

法案也根據《臺灣關係法》，要求美國防部在2026年3月1日前與我國合作，啟動建構無人系統及反無人系統能力聯合計畫，並納入聯合開發及共同生產作為；同時要求制訂計畫，增進臺美海巡聯合演訓可能性，並派遣海岸防衛隊人員赴臺演訓，協助我國提升海事安全、執法能量，應對中共灰色地帶行動威脅。此外，還附帶《不歧視臺灣法案》（Taiwan Non-Discrimination Act），明確支持我國加入國際貨幣基金（IMF），有助拓展國際空間。

外交部長林佳龍19日對此表達誠摯歡迎，並由衷感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對臺灣安全的堅定支持。外交部並表示，將持續依據國家整體政策，與美方維持密切溝通，穩健推動各項友臺條文的落實，共同深化臺美友好夥伴關係，並確保印太區域的和平、繁榮與穩定。

國防部則感謝美國以實際行動，通過有助強化國軍防衛作戰能力之友我法案，將持續依敵情威脅與防衛作戰需求，透過既有安全合作機制，與美方保持必要對話與交流，維繫臺海與印太區域的和平穩定。

川普18日簽署2026財年《國防授權法案》，授權創新高的9006億美元軍事開支。（達志影像／美聯社資料照片）