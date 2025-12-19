川普簽署2026《國防授權法案》 強化美軍嚇阻戰力

記者賴韋廷／綜合報導

美國總統川普18日簽署2026財政年度《國防授權法案》（NDAA），同意提撥總額達9006億美元（約新臺幣28.3兆元）軍事開支，持續強化美軍的全球部署與嚇阻戰力；該法案還列舉多項計畫助我強化防衛能量，持續嚇阻中共擴張野心。

英國《衛報》報導，川普簽署成法的新版2026財年NDAA，涵蓋多項重要項目，包括推動「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計畫、改革國防採購流程，採購多項高科技武器裝備、調整官兵加薪幅度，以及針對全球地緣政治威脅的因應措施等內容超過3千頁之多；而這也是美國聯邦參議院及眾議院連續65年通過NDAA，通過跨黨派協商與合作、持續落實國家安全戰略計畫構想。

報導還說，新版NDAA中詳列多項助我方案，包括為「臺灣安全合作倡議」提供10億美元（約新臺幣314.8億元）資金，並要求美國聯邦政府在國防及外交層面強化對我國支持，擴大雙邊安全領域合作。此外也要求國防部（戰爭部）部長辦公室需提交「臺灣安全援助路線圖」，研擬滿足我國防禦需求的長期計畫，以及針對協助我國建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）提出可能性報告。

值得一提的是，法案也根據《臺灣關係法》規定，要求美國防部須在2026年3月1日前，與我國合作，啟動建構無人系統及反無人系統能力聯合計畫，並納入聯合開發及共同生產作為；也要求制訂計畫、增進美臺海巡聯合演訓可能性，同時也要求派遣海岸防衛隊人員赴臺演訓，協助我國提升海事安全、執法能量、應對中共灰色地帶行動威脅。此外還附帶《不歧視臺灣法案》（Taiwan Non-Discrimination Act），明確支持我國加入國際貨幣基金（IMF），有助拓展國際空間。

美國總統川普簽署2026財政年度《國防授權法案》，宣示堅定維護美軍優勢嚇阻戰力。圖為川普在白宮辦公室簽署相關命令。（達志影像／美聯社資料照片）

2026財年NDAA內容經美國會參、眾兩院協商，展現對我國外交與安全領域的明確支持。圖為川普在白宮發表演說。（達志影像／美聯社）